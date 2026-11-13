నాగుల చవితి ఉపవాసం ఎలా చేయాలి? ఏం తినాలి? పూజ నియమాలు ఇవే!
Nagula Chavithi 2026 : తక్కిన ఉపవాసాల కన్నా నాగుల చవితి ఉపవాసం కొంచెం కష్టమైనది, శ్రద్ధతో చేయాల్సింది. ఈ ఉపవాసం చేసేవారు పాటించాల్సిన సూచనలు, నియమాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 13, 2026 at 3:55 AM IST
హిందూ సంప్రదాయంలో పండుగలు, నోములు, వ్రతాల సందర్భంగా ఉపవాసం ఉండడం సర్వసాధారణం. ముఖ్యంగా ప్రతి మాసంలో వచ్చే ఏకాదశికి, కార్తిక సోమవారాల్లో, నాగుల చవితి సందర్భంగా భక్తులు ఉపవాసాలు ఉండడం తెలిసిందే! అయితే ఈ ఉపవాస దీక్షల్లో తెలిసీ తెలియక చేసే పొరపాట్ల వలన ఉపవాస ఫలం రాకపోగా, వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. తక్కిన అన్ని ఉపవాసాల కన్నా నాగుల చవితి ఉపవాసం కొంచెం కష్టమైనది, శ్రద్ధతో చేయాల్సింది. నాగుల చవితి ఉపవాసం చేసే వారు ఈ సూచనలు, నియమాలు పాటించడం వలన ఉపవాస ఫలం సంపూర్ణంగా దక్కుతుంది. అవేంటో చూద్దాం.
నాగుల చవితి ఎప్పుడు?
నవంబర్ 13, శుక్రవారం కార్తిక శుద్ధ చవితి రోజును నాగుల చవితిగా జరుపుకోనున్నాం. నాగుల చవితి పర్వదినం రోజు ఆచరించే ఉపవాసానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. తక్కిన ఉపవాసాల కన్నా నాగుల చవితి ఉపవాసం ఆచరించడం కొంత కఠినం మరియు శ్రద్ధ భక్తులతో ఆచరించాల్సింది కాబట్టి ఈ ఉపవాస దీక్ష చేపట్టే ముందు కొన్ని ముఖ్య విషయాలు తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి.
నాగుల చవితి పూజా విధానం
నాగుల చవితి ఉపవాసం చేసే వారు ముందు రోజు రాత్రి కూడా సాత్విక ఆహారం మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇక అసలు పండుగైన నాగుల చవితి రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి నిత్యకృత్యాలు ముగించుకుని తలారా స్నానం చేయాలి. ఇల్లు వాకిలి శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇంటి గుమ్మాన్ని మామిడి ఆకులతో, పూలమాలలతో అలంకరించాలి. ఒకసారి స్నానం చేసాక ఇక ఏవీ ముట్టుకోకుండా మడిగా ఉండాలి. ఇంట్లో సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పిండి దీపం పెట్టుకోవాలి. చలిమిడి, వడపప్పు, నువ్వుల చిమ్మిలి నైవేద్యం పెట్టి కొబ్బరికాయ కొట్టి, కర్పూర హారతి ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి.
నాగుల చవితికి నాగుల పుట్ట పూజ ప్రధానం
ఇంట్లో పూజ ముగిసిన తర్వాత సమీపంలో ఉన్న నాగుల పుట్ట వద్దకు వెళ్లాలి. పుట్టను పసుపు కుంకుమలతో పూజించాలి. పుట్ట చుట్టూ పవిత్ర దారంతో బంధనం కట్టాలి. నాగుపాము పుట్టలో పాలు పోయడం సంప్రదాయం అయినప్పటికీ, హేతుబద్ధంగా ఆలోచిస్తే ఈ సంప్రదాయం సరైనది కాదు. నాగుపాము పుట్ట వద్ద ఒక మట్టిపాత్రలో కొన్ని పాలు ఉంచితే జనసమ్మర్దం తగ్గిన తర్వాత పాములు పుట్ట నుంచి వెలుపలకు వచ్చి పాలు తాగుతాయి. అంతేకాని లీటర్ల కొద్దీ పాలు పుట్టలో పోస్తే, లోపల ఉన్న పాములకు ఊపిరాడక ప్రమాదం జరగవచ్చు. మనం దైవంగా ఆరాధించే పాములకు అపాయం తలపెట్టడం సరైనది కాదు కదా!
ఈ ప్రసాదాలు నివేదించాలి
పుట్ట వద్ద పాలతో పాటు నువ్వుల చిమ్మిలి, చలిమిడి, అరటి పండ్లు వంటి ప్రసాదాలు నివేదించి అందులో కొంత ప్రసాదాన్ని ఇంటికి తీసుకువచ్చి ఉపవాసం ఉన్నవారు స్వీకరించవచ్చు.
ఉపవాస నియమాలు
నాగుల చవితి ఉపవాసం ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అవేంటో చూద్దాం.
- ఈ రోజు వేడి చేసిన, ఉడికించిన ఆహార పదార్ధాలు తినరాదు.
- కేవలం పచ్చి పాలు, పళ్లు, వడపప్పు, చలిమిడి మాత్రమే తింటూ రోజంతా ఉపవాసం చేయాలి.
- కావలిసినన్ని నీరు త్రాగవచ్చు. కొబ్బరి నీళ్లు తాగవచ్చు.
- ఇంట్లో ఇతర కుటుంబ సభ్యులకు వంట చేయాల్సిన సందర్భాలలో కూడా ఈ రోజు కూరలు తరగరాదు. ఈ విషయంలో ఖచ్చితంగా జాగ్రత్త వహించాలి.
- ఈ రోజంతా ఇలాగే పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండాలి.
ఉపవాస దీక్ష ఇలా ముగించాలి
నాగుల చవితి మరుసటి రోజైన నవంబర్ 14, శనివారం రోజు ఉదయాన్నే తలారా స్నానం చేసి, ఇంట్లో నిత్య పూజ ముగించుకుని నాగుల పుట్ట వద్దకు వెళ్లాలి. నాగుల పుట్ట వద్ద ముందు రోజు ఉంచినట్లే ఒక పాత్రలో కొన్ని పాలు పోసి, పుట్టకు ప్రదక్షిణాలు చేసి మొక్కుకోవాలి. అనంతరం ముందురోజు పుట్టకు బంధనంగా కట్టిన దారాన్ని విప్పి పక్కన ఏదైనా చెట్టు ఉంటే దానికి కట్టేయాలి. మరోసారి నాగుల పుట్టకు నమస్కరించుకుని ఇంటికి తిరిగి రావాలి.
అన్నదానం
పుట్ట నుంచి తిరిగి వచ్చాక ఒక బ్రహ్మచారికి భోజనం పెట్టి పంచె కండువా, దక్షిణలతో తాంబూలం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. అటు తరువాత ఉపవాస దీక్ష చేసిన వారు భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.
నాగుల చవితి ఉపవాస ఫలం
ఈ విధంగా శాస్త్రోక్తంగా ఎవరైతే నాగుల చవితి ఉపవాసం ఉంటారో వారి కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. ముఖ్యంగా సంతానం కోరుకునే దంపతులు ఈ విధంగా నాగుల చవితి ఉపవాసం ఉంటే ఏడాది తిరిగే సరికల్లా పండంటి సంతానాన్ని పొందుతారని విశ్వాసం. ఈ నాగుల చవితి ఉపవాసం గురించి స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది.
రానున్న నాగుల చవితి రోజు మనం కూడా ఉపవాస దీక్షలతో నాగదేవతను కొలుద్దాం! మన అభీష్టాలను నెరవేర్చుకుందాం.
ఓం శ్రీ నాగేశ్వరాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
ఊరేగింపులో బరువు పెరిగే గరుత్మంతుడు- రాతి విగ్రహానికి చెమటలు పట్టే నాచ్చియార్ కోవెల్ కాలగరుడన్ అద్భుతం ఇదే!
కాశీలో స్నానం, కొల్హాపూర్లో భిక్ష, మాహుర్లో నిద్ర- దత్తాత్రేయ స్వామి కొలువైన మాహుర్ క్షేత్ర విశేషాలివే!