నవగ్రహాల చుట్టూ "ప్రదక్షిణలు" ఎలా చేయాలి? - ఏ శ్లోకాలు పఠించాలి?
- జ్యోతిష్యంలో నవగ్రహలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత - ఏ ఒక్క గ్రహం అనుకూలించకపోయినా ఇబ్బందులు తప్పవట!
Published : August 1, 2026 at 1:53 PM IST
How to Do Perform Navagraha Pradakshina: మనిషి జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు, కష్టసుఖాలు, లాభనష్టాలు అన్నీ గ్రహాల స్థితిగతులపైనే ఆధారపడి ఉంటాయని జ్యోతిష్యశాస్త్రం చెబుతోంది. అందుకే, అనేక సమస్యలకు పరిహారంగా చాలా మంది ఆలయాలలో నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేస్తుంటారు. అసలు నవగ్రహ ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి? ఏ వైపు నుంచి ప్రదక్షిణలు ప్రారంభించాలి? ఆ సమయంలో పఠించాల్సిన ప్రత్యేక శ్లోకాలు ఏమిటి? అనే విషయాలపై భక్తులలో ఎన్నో సందేహాలు ఉంటాయి. ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
నవగ్రహాలు చాలా శక్తిమంతమైనవని, శాస్త్రంలో చెప్పినట్లు ప్రదక్షిణలు చేస్తే విశేష ఫలితం ఉంటుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మన జీవన విధానం, మానసిక పరిస్థితులు అన్నీ గ్రహాలపైనే ఆధారపడి ఉంటాయని, జీవితంలో ఒడిదొడుకులు, కష్టసుఖాలు, లాభనష్టాలన్నింటికీ గ్రహస్థితే కారణం అంటున్నారు.
ప్రదక్షిణలు ఎలా చేయాలి?:
- ముందుగా శుభ్రంగా తలస్నానం చేసిన అనంతరం ఆలయానికి వచ్చి నవగ్రహాలను దర్శించుకోవాలంటున్నారు. అయితే, నవగ్రహాలను చేత్తో తాకుతూ ప్రదక్షిణలు చేయకూడదు.
- సూర్యుణ్ని చూస్తూ మండపంలోనికి ప్రవేశించి, ఎడమవైపు నుంచి (చంద్రుని వైపు) కుడివైపునకు తొమ్మిది ప్రదక్షిణలు చేయాలంటున్నారు.
- అవి పూర్తికాగానే అసురులైన రాహువు, కేతువులను సంతృప్తి పరచేలా కుడి నుంచి ఎడమకు రెండు ప్రదక్షిణలు చేయాలని వివరిస్తున్నారు.
- చివరగా ఒక్కో గ్రహాన్ని స్మరించుకుంటూ ఒక్కొక్క ప్రదక్షిణ చేసి నవగ్రహాలను చుస్తూ వెనక్కి నడుచుకుంటూ బయటికి రావాలంటున్నారు. అంటే వీపు భాగం కనిపించకుండా బయటకు రావాలని అర్థం.
ప్రదక్షిణల తర్వాత కాళ్లు కడగాలా?: ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల్లో నవగ్రహ ప్రదక్షిణలు చేసిన తర్వాత కచ్చితంగా కాళ్లు కడుక్కోవాలన్న నియమం ఏదీ లేదంటున్నారు పండితులు. అయితే, శనికి సంబంధించి ప్రత్యేక పూజలు, తైలాభిషేకాలు చేసినప్పుడు మాత్రమే కాళ్లు కడుక్కోవాలంటున్నారు. అదేవిధంగా అర్చకులు ద్వారా నవగ్రహలకు ప్రత్యేక పూజలు చేయిస్తే అలాంటి సమయాల్లో కాళ్లు కడిగి ఆలయంలోకి ప్రవేశించాలని వివరిస్తున్నారు. దీని వెనుక మరో అంతరార్థం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు.
అదేంటంటే, శనికి చేసే తైలాభిషేకంతో నవగ్రహ మండపమంతా జిడ్డుగా ఉంటుందని, ప్రదక్షిణల అనంతరం కాళ్లు కడుక్కోకపోతే, ప్రధాన ఆలయానికి ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు కాళ్లు జారిపోయే ప్రమాదమూ ఉందంటున్నారు. అందుకే నవగ్రహాలను దర్శించిన తర్వాత తప్పనిసరిగా కాళ్లు కడుక్కోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా పద్ధతి ప్రకారం నవగ్రహ ప్రదక్షిణలు చేసినవారికి సత్ఫలితాలుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చదవాల్సిన శ్లోకాలు: నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసే క్రమంలో ఒక్కో ప్రదక్షిణకు ఒక్కో గ్రహాన్ని ధ్యానం చేసి, ప్రదక్షిణ చేస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు పొందవచ్చని వేద పండితులు చెబుతున్నారు.
నవగ్రహ ధ్యాన శ్లోకం:
"ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయచ
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ||"
రవి:
"జపాకుసుమ సంకాశం | కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్
తమో రిం సర్వపాపఘ్నం | ప్రణతోస్మి దివాకరం ||"
చంద్ర:
"దధి శంఖ తుషారాభం | క్షీరోదార్ణవ సంభవమ్
నమామి శశినం సోమం | శంభోర్మకుట భూషణం ||"
కుజ:
"ధరణీగర్భ సంభూతం | విద్యుత్కాంతి సమప్రభమ్
కుమారం శక్తిహస్తం | తం మంగళం ప్రణమామ్యహం ||"
బుధ:
"ప్రియంగు కలికాశ్యామం | రూపేణా ప్రతిమం బుధం
సౌమ్యం సత్వగుణోపేతం | తం బుధం ప్రణమామ్యహం ||"
గురు:
"దేవానాంచ ఋషీణాంచ | గురుం కాంచన సన్నిభం
బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం | తం నమామి బృహస్పతిం ||"
శుక్ర:
"హిమకుంద మృణాళాభం | దైత్యానాం పరమం గురుం
సర్వ శాస్త్ర ప్రవక్తారం | భార్గవం ప్రణమామ్యహం ||"
శని:
"నీలాంజన సమాభాసం | రవిపుత్రం యమాగ్రజం
ఛాయా మార్తాండ సంభూతం | తం నమామి శనైశ్చరం ||"
రాహు:
"అర్ధకాయం మహావీరం | చంద్రాదిత్య విమర్దనం
సింహికాగర్భ సంభూతం | తం రాహుం ప్రణమామ్యహం ||"
కేతు:
"పలాశ పుష్ప సంకాశం | తారకాగ్రహ మస్తకం
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం | తం కేతుం ప్రణమామ్యహం ||"
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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