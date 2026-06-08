"జపం చేసే సరైన పద్ధతి ఇదే - అప్పుడే మంచి ఫలితాలు"
- శాస్త్రోక్తంగా జపం చేస్తేనే ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయంటున్న జ్యోతిష్యులు - మీరు ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారేమో చెక్ చేసుకోవాలని సూచన
Published : June 8, 2026 at 2:04 PM IST
Japam Rules : భారతీయ సనాతన సంప్రదాయాలు, సంస్కృతిలో, నిత్య పూజా విధివిధానాల్లో "జపం" అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది. దీనికి విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. భగవంతుడిని స్మరించడానికి, మానసిక ప్రశాంతతను పొందడానికి జపం ఒక అద్భుతమైన మార్గమని ఆధ్యాత్మిక పండితులు చెప్తారు. అయితే, జపాన్ని ఏదో ఒక రకంగా కాకుండా, శాస్త్రోక్తంగా నిర్దిష్ట నియమాల ప్రకారం చేసినప్పుడే ఆశించిన ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ చెబుతున్నారు.
అందుకే జపం ఏ విధంగా చేయాలి? తెలిసీ తెలియక ఎలాంటి పొరపాట్లు చేస్తుంటారు? అసలు జపం చేసే సమయంలో పాటించవలసిన నియమాలేంటి? ఆసనం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి? అనే వివరాలను పూర్తిగా వివరించారు. ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే చూద్దాం.
జపం చేయడానికి కూర్చునే ఆసనం అత్యంత కీలకమైనది. నేలపై నేరుగా కూర్చోకూడదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఖాళీ నేలపై లేదా చాపలపై నేరుగా కూర్చుని జపం చేయకూడదు. జపం చేస్తున్నప్పుడు మన శరీరంలో ఒక విధమైన ఆధ్యాత్మిక విద్యుత్ లేదా అద్భుత శక్తి ఉత్పన్నమవుతుంది. మనం నేరుగా భూమిపై కూర్చుంటే, భూమికి ఉన్న గురుత్వాకర్షణ శక్తి కారణంగా ఆ జప శక్తి అంతా భూమిలోకి లాగబడుతుంది.
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అలా జరగకుండా.. ఆ జప శక్తి మన శరీరంలోనే నిలిచి ఉండి, మనకు పరిపూర్ణమైన దైవ అనుగ్రహం కలగాలంటే ధర్భాసనం వేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఉన్ని వస్త్రం లేదా రత్నకంబళి వంటి శాస్త్రోక్తమైన ఆసనాలపై కూర్చుని మాత్రమే జపం చేయాలి. ఇవి జప శక్తిని భూమిలోకి వెళ్లకుండా నిరోధించి, సాధకుడికి అద్భుత ఫలితాలను ఇస్తాయి.
జప ప్రక్రియ విజయవంతం కావడానికి, భగవదనుగ్రహం సిద్ధించడానికి కొన్ని నియమాలను తప్పక పాటించాలని ఆయన వివరించారు. జపం చేసే సమయంలో మనస్సును అటూ ఇటూ పరిగెత్తించకుండా, పూర్తిగా దైవంపైనే లగ్నం చేయాలి. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కూర్చుని నిశ్శబ్దంగా సాధన చేయాలి.
మనం జపించే మంత్రాన్ని చాలా స్పష్టంగా ఉచ్ఛరించాలి. అక్షర దోషాలు లేకుండా, మంత్రం యొక్క అంతరార్థాన్ని మనసులో స్మరిస్తూ జపించాలి. మంత్రాన్ని గట్టిగా అరిచినట్టు పలకకూడదు. పక్కవారికి వినిపించకుండా ఉపాంశువుగా అంటే పెదవులు కదులుతూ కేవలం మనకు మాత్రమే వినిపించేలా లేదా మనసులోనే జపం చేయడం శ్రేష్ఠం.
జపమాలను ఉపయోగించేటప్పుడు చూపుడు వేలు తగలకుండా, మధ్య వేలు, బొటనవేలి సహాయంతో పూసలను కదపాలి. మాలను హృదయానికి దగ్గరగా ఉంచుకోవాలి.
భారతీయ సనాతన సంప్రదాయంలో పూజలు, నైవేద్యాల కంటే కూడా నామ జపానికి లేదా మంత్ర జపానికి విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. క్రమం తప్పకుండా సరైన నియమాలతో జపం చేయడం వల్ల అంతఃశుద్ధి జరుగుతుంది. ఇది మానవ జీవితంలో ఉన్న ఒత్తిడిని, మానసిక చంచలత్వాన్ని తొలగించి ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేరుస్తుంది" అని మాచిరాజు తెలియజేశారు. భక్తులు ఇక నుంచి జపం చేసేటప్పుడు ఈ విషయాలను మనసులో పెట్టుకోవాలని సూచించారు. ఇలా జపం చేస్తే దైవానుగ్రహం నిండుగా కలుగుతుందని తెలిపారు.