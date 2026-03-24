చైత్ర నవరాత్రుల్లో దుర్గాదేవి ఆరాధన ఎలా చేయాలి? దుర్గా కవచం పారాయణంతో లభించే ఫలితాలు
చైత్ర నవరాత్రులు ఎప్పటిదాకా?- శక్తి ఆరాధనకు చైత్ర నవరాత్రులు ఎందుకు శ్రేష్ఠమో మీకు తెలుసా?
Published : March 24, 2026 at 4:32 AM IST
Durga Pooja During Chaitra Navaratri : ఉగాది నుంచి శ్రీరామనవమి వరకు ఉన్న తొమ్మిది రోజులను వసంత నవరాత్రులని, చైత్ర నవరాత్రులని, రామ నవరాత్రులని అంటారు. శ్రీరామనవమి తో ముగిసే ఈ నవరాత్రులలో ఇటు శ్రీరాముని ఆరాధనతో పాటు దుర్గాదేవిని కూడా విశేషంగా ఆరాధిస్తారు. శక్తి ఆరాధనకు చైత్ర నవరాత్రులు శ్రేష్టమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా చైత్ర నవరాత్రులలో అమ్మవారిని ఎలా పూజించాలి? ఎలాంటి పారాయణాలు చేయాలి? అనే అంశాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తొమ్మిది రోజుల దుర్గారాధన
చైత్ర నవరాత్రులలో అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి అనేక స్తోత్రాలు, పారాయణలు చేస్తుంటారు. కొందరు లలితా సహస్రనామ పారాయణం చేస్తే, కొందరు శ్రీ చక్ర పూజ చేస్తారు. మరికొందరు అమ్మవారి పీఠాన్ని పెట్టుకుని కలశ స్థాపన చేసి నిష్ఠ ఉపవాస దీక్షలతో ఈ తొమ్మిది రోజులు దుర్గారాధన చేస్తారు.
శక్తిమంతమైన దుర్గా కవచం
అమ్మవారి స్తోత్రాలు అన్నింటిలో దుర్గా కవచం అత్యంత శక్తిమంతమైనదని దేవి భాగవతంలో వివరించి ఉంది. వసంత నవరాత్రులలో దుర్గా కవచాన్ని పారాయణ చేయడం వలన అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందవచ్చునని పండితులు చెబుతున్నారు.
దుర్గా కవచం విశిష్టత
సనాతన ధర్మంలో దుర్గా కవచం మహిమలు అనేక కథల రూపంలో వివరించి ఉన్నాయి. భక్తిశ్రద్ధలతో, నియమ నిష్టలతో దుర్గా కవచాన్ని పఠించే భక్తులను ఆ తల్లి పది దిక్కుల నుంచి కాపాడుతుందని చెబుతారు. దుర్గా కవచం ఎంత శక్తివంతమైనదో చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం.
దుర్గా కవచం ప్రాముఖ్యత
దుర్గా కవచం పఠనం మానసిక, ఆధ్యాత్మిక శాంతిని అందించడంతో పాటు, ఎంతకూ నయం కానీ మొండి రోగాలు, అంటు వ్యాధుల నుంచి మనల్ని రక్షిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. దుర్గా కవచం పారాయణ సాధకుడి చుట్టూ ఒక సానుకూల కవచాన్ని సృష్టించి ప్రతికూల శక్తుల నుంచి కాపాడుతుందని, సృష్టిలో ఏ శక్తి కూడా ఈ కవచాన్ని చేధించలేదని శాస్త్రం చెబుతోది.
దుర్గా కవచ పారాయణ ఫలం
తరచుగా దిష్టి తగులుతున్నా, ఇంట్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నా దుర్గా కవచాన్ని పఠిస్తే ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. అంతేకాదు దుర్గా కవచ పారాయణ మానసిక ఆందోళనలు తొలగించి మనోబలాన్ని పెంచుతుంది.
ఏ సమయంలో పఠించాలి?
ఈ వసంత నవరాత్రులలో దుర్గా కవచాన్ని ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల మధ్య పఠించడం సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
ఎలా పఠించాలి?
వసంత నవరాత్రులలో ప్రతిరోజు ఉదయం నుంచి ఉపవాసం ఉండి, సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం సమయంలో శుచిగా స్నానం చేసి దుర్గాదేవి చిత్రపటాన్ని ఎర్రని పువ్వులతో అలంకరించాలి. చిత్రపటం ముందు ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. ముందుగా విఘ్నేశ్వరుని పూజించి అనంతరం దుర్గా కవచాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించాలి. పారాయణ పూర్తయ్యాక అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన ప్రసాదాన్ని నివేదించాలి.
- సాధారణంగా వసంత నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజుల్లో ఒక్కో రోజు ఒక్కో ప్రసాదాన్ని నివేదించాలి. ముఖ్యంగా అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన పరమాన్నం, పులిహోర, చలిమిడి, కదంబ ప్రసాదం, పులగం, వడపప్పు, పానకం వంటివి తప్పకుండా నివేదించాలి. నైవేద్యం తరువాత కర్పూర హారతి ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. ప్రసాదాన్ని అందరికీ పంచి పెట్టాలి. ఒక ముత్తైదువుకు తాంబూలం ఇచ్చి అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.
- సర్వరోగ నివారిణి, సమస్త భయహారిణి, సకల దోష నివారిణి అయినా ఈ దుర్గా కవచాన్ని స్త్రీలు, పురుషులు, పెద్దలు, చిన్నలు అందరూ పఠించవచ్చు
- ఈ విధంగా ఈ వసంత నవరాత్రులలో దుర్గాదేవిని ఆరాధిస్తే రోగభయం, శత్రుభయం తొలగి సకల శుభాలు చేకూరుతాయి
- ఈ చైత్ర నవరాత్రులలో మనం కూడా దుర్గా కవచాన్ని పఠించి దుర్గమ్మ అనుగ్రహంతో సకల శుభాలు పొందుదాం
ఓం దుర్గాయై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం