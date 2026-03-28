దేవతా విగ్రహాలను ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చా? - ఆగమశాస్త్ర నియమాలివీ!
ఇంట్లో పూజామందిరంలో విగ్రహారాధన - పండితులు ఏమంటున్నారంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:35 AM IST
IDOLS IN PRAYER ROOM : ఇంట్లో దేవతా విగ్రహాలను (రాతి, వెండి, రాగి, ఇత్తడి) పెట్టుకోకూడదని కొందరు చెప్తే, ఆరంగుళాలలోపు ఉంటే పర్లేదనీ మరికొందరు, రెండంగుళాల సైజు వరకూ విగ్రహాలు పెట్టుకోవచ్చని ఇంకొందరు చెప్తున్నారు. విగ్రహాలు పెట్టుకుంటే రోజూ శాస్త్రబద్ధంగా అన్ని పూజలు నిర్వహించాలని అంటుంటారు. ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో సాధారణ గృహస్తులు రోజూ అన్ని రకాల పూజలు చేయడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు! ఈ క్రమంలో ఇంట్లో విగ్రహాలు పెట్టుకోవచ్చా? ఈ విషయంలో విధి, విధానాలు, వాస్తవాలు ఏంటి? శాస్త్రాలు ఏం చెబుతున్నాయో ప్రముఖ జ్యోతిష పండితులు పులుపుల ఫణికుమార శర్మ వివరించారు.
సనాతన ధర్మంలో మానవుడు దైవాన్ని సేవించి తరించడానికి "సగుణోపాసన, నిర్గుణోపాసన" అని రెండు రకాల ఉపాసనా పద్ధతులను ఏర్పాటు చేశారు. నిర్గుణోపాసన అంటే మంత్రాన్ని ఉపాసన చేస్తూ ఆ మంత్ర దేవతను మనోనేత్రంతో దర్శించుకోవడం. తద్వారా ఆ దేవత అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావడం. అయితే, ఇది అందరికీ సాధ్యమయ్యే విషయం కాదని గ్రహించాలి. దీనికి చాలా నిగ్రహం ఉండాలి. అందుకే మన సంప్రదాయంలో విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసి విగ్రహారాధన ప్రారంభించారు. ఈ విగ్రహారాధననే "సగుణారాధన" అని, దీనికి సంబంధించి అనేక నియమాలను ఏర్పాటు చేశారు. నిగమం అంటే వేదం. వేదాలలో దేవతామూర్తులకు సంబంధించిన ఆరాధనా పరమైన విషయాల్ని తెలిపే ఆగమ శాస్త్రాన్ని అందించారు.
ఆగమశాస్త్రాన్ని అనుసరించి దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠించే విగ్రహమూర్తులు ఎలా ఉండాలో, ఎంత పరిమాణం, ప్రమాణంలో ఉండాలో, ఆయా దేవతలకు ద్వారపాలకులు ఎవరో నిర్ణయించారు. ఏ స్థానంలో ఏ దేవతామూర్తులను ఏర్పాటు చేయాలో? ఎలా ఏర్పాటు చేయాలో? దేవాలయాల గోడలలోనూ ఆయా దిక్కులకు ఉండే కోస్ట దేవతలను ఎలా ఏర్పాటు చేయాలో తదితర విషయాలు వెల్లడించారు. దీంతో పాటు ఏ మూర్తిని ఏ విధంగా ఆరాధించాలనే విషయాలను సవివరంగా, సమగ్రంగా, శాస్త్రీయంగా ప్రకటించారు. ఆయా దేవతారాధనకు సంబంధించిన నియమాలనూ ఆగమశాస్త్రంలో తెలియజేశారు.
విగ్రహాల సైజు ఎంత ఉండాలంటే!
గృహస్తులు ఇంట్లో దేవతారాధన విషయంలో విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అవసరమైన నియమాలు కూడా శాస్త్రంలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా బంగారం, వెండి, రాగి, కంచు, ఇత్తడి, ఇనుము, సీసం వంటి అష్ట లోహాలతో రూపొందించిన విగ్రహాలు, దారు(చెక్క), శిలా(రాతి) విగ్రహాలు బొటనవేలి కంటే తక్కువ ఎత్తులో ఉండాలని తెలిపారు. అంతకంటే ఎత్తైన విగ్రహాలను పూజా మందిరంలో ఉంచరాదనేది ఇందులోని ప్రధాన నియమం. ఇందుకు కారణాలు లేకపోలేదు. అంగుష్ఠ (బొటనవేలు) ప్రమాణం కంటే ఎత్తైన విగ్రహాలను ఆవాహన, విసర్జన మంత్రాలతో సంభవిత ఉపచారాలతో నియమబద్ధంగా పూజించాలి. ఆ విధంగా చేయకపోతే పూజలకు తగిన ఫలితం ఉండదని శాస్త్రంలో పేర్కొనడమే ప్రధాన కారణం.
భారీ విగ్రహాలతో
ప్రత్యేకమైన పూజల్లో, పెద్ద విగ్రహాలను ఏర్పాటుచేసి అప్పటికప్పుడు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేస్తుంటారు. పూజలు ముగిసిన తర్వాత ఉద్వాసన చేసే సంప్రదాయాన్ని కూడా మహర్షులు చెప్పారు. గణేశ్ ఉత్సవాలు ఇలాంటివే. ఈ మధ్యకాలంలో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్, గన్ మెటల్ వంటి పదార్థాలతో విగ్రహాలను తయారు చేసి పూజించడం తెలిసిందే. అలాంటి విగ్రహాలు అలంకరణగా మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి తప్ప పూజ ఫలితాన్ని అందించవని గ్రహించాలి. అదేవిధంగా వేద శాస్త్రాలు, పురాణాల్లో పేర్కొన్న దేవతామూర్తులను మాత్రమే ఆరాధించాలి తప్ప లౌకికమైన రూపాలను పూజించరాదు.
గీతా సారాంశమిదే
"తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ" అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు మానవుడు ఆచరించదగిన విహిత కర్మలన్నింటినీ శ్రుతి స్మృతి పురాణాల్లో వివరంగా పేర్కొన్నారు. అందువల్ల అటువంటి శాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తేనే సత్ఫలితాలను అందుకోగలరు. అలాకాకుండా బుద్ధికి తోచినట్లు విపరీత ధోరణిలో ఆచరిస్తే "న ససిద్ధి మావాప్నోతి - న సుఖం నాపరాంగతిం" అనగా అనుకూల ఫలములు కాకుండా ప్రతికూలత ఫలితాలు ఉంటాయి. సగుణోపాసన అయినా నిర్గుణోపాసన అయినా శ్రద్ధ, భక్తి విశ్వాసాలే భగవదారాధనకు ప్రధానం అని తెలుసుకోవాలి.
పూజలు, ఆరాధనలో మనం వినియోగించే వస్తువులు, వాటి విలువ, పరిమాణం అనేది భగవంతుడు చూడడు. ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో వాటిని మనం సమర్పించామనేదే ముఖ్యం. ఇదే విషయం గీతాచార్యుడు భగవద్గీతలో "పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి। తదహం భక్త్యుపహృతమ్ అశ్నామి ప్రయతాత్మనః।।" అని ప్రకటించాడు. ఈ చరాచర జగత్తుకు కర్త, భర్త, ధర్త, హర్త పరమాత్మ. ఆయన్ను నిశ్చలమైన మనస్సు, నిర్మలమైన బుద్ధి, శ్రద్ధాసక్తులు, పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంతో పూజించి తరిస్తే చాలు! అని ప్రముఖ జ్యోతిష పండితులు పులుపుల ఫణికుమార శర్మ పేర్కొన్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం శ్రీరామ పట్టాభిషేకం
