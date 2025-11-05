కార్తిక పౌర్ణమి రాత్రి అరుణాచలం గిరిపై వెలిగే ఆ జ్యోతి ఎవరిది?- కొండ వెనుక దాగి ఉన్న రహస్యమిదే!
అరుణాచలం కొండపై వెలిగే అఖండ జ్యోతి విశిష్టత మీ కోసం
Published : November 5, 2025 at 5:39 AM IST
Kartika Pournami In Arunachalam: శివమహాపురాణంలో వివరించిన ప్రకారం పంచాక్షరీ మంత్రం శివుని దివ్య శక్తి స్వరూపం. అలాంటి పంచాక్షరీ మంత్రానికి ఉన్న మహత్యం అరుణాచలం అనే నామానికి కూడా ఉందని ఇదే శివ పురాణంలో వివరించి ఉంది. మొత్తానికి పంచాక్షరీ మంత్రానికి ఎంత మహత్యం ఉందో అరుణాచలానికి కూడా అంటే మహత్యం ఉన్న విషయం తేటతెల్లమైంది.
నిజానికి అరుణాచలం కొండ ఈనాటిది కాదని అసలు ఆ కొండ ఏ యుగానికి చెందినదో పురాతనశాస్త్ర పరిశోధకులు కూడా కనిపెట్టలేకపోయారన్నది జగమెరిగిన సత్యం. కార్తిక పౌర్ణమికి అరుణాచలానికి అవినాభావ సంబంధముంది. ఆ సంబంధమేమిటో, కార్తిక పౌర్ణమి రోజు అరుణాచలంలో జరిగే అద్భుతమేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
జ్యోతి స్వరూపం అరుణాచలం
'అరుణ' అనే పదానికి 'వెలుగు' అని అర్ధం, 'అచలం' అంటే చలనం లేనిది, 'కొండ' అని అర్ధం. అరుణాచలం అంటే నిశ్చలమైన జ్యోతిస్వరూపమని అర్ధం. కృతయుగంలో అరుణాచలం అఖండమైన జ్యోతిరూపంలో ప్రకాశించేదట! కానీ జీవరాశులు ఆ కాంతిని తట్టుకోలేకపోవడంతో ఆ జ్యోతి స్వరూపం క్రమేణా తన రూపాన్ని మార్చుకుని, త్రేతాయుగంలో స్వర్ణగిరిగా, ద్వాపర యుగంలో రాగి పర్వతంగా పూజలందుకొని, కలియుగానికి వచ్చేసరికి మూలికల మయమైన కొండగా మారిందని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది.
అంతర్గత జ్యోతి లింగం
చూసేవారికి అరుణాచలం మాములు కొండగా ఉన్నప్పటికినీ అంతర్గతంగా ఉజ్వలంగా ప్రకాశించే అగ్నిలింగమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే అరుణాచలం గర్భాలయంలో స్వామి దర్శనానికన్నా అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణకే ప్రాధాన్యత ఎక్కువ.
ఎందరో మహానుభావులు
అరుణాచలం కొండ గుహల్లో ఎందరో మహర్షులు తపస్సు ఆచరించారు. ఈనాటికి కంటికి కనబడని సూక్ష్మ రూపంలో అరుణాచలం గిరిపై ఎందరో మహర్షులు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇక అరుణాచలం కొండ గుహల్లో సాధన చేసి ఎందరో సరస్వతి కటాక్షం పొందారు. వారిలో కావ్యకంఠ గణపతి ముఖ్యులు. తరువాతి కాలంలో శ్రీ రమణ మహర్షి అరుణాచలంలో స్థిరనివాసం ఏర్పరుచుకుని కఠోరమైన సాధనతో శివ సాక్షాత్కారాన్ని పొందారు. సరస్వతి కటాక్షంతో ఎన్నో గ్రంథాలు రచించారు.
గురవే సర్వలోకానాం!
ఆదిశంకరులు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో గురవే 'సర్వలోకానాం'... అంటూ గురువు గొప్పతనాన్ని వివరిస్తూ గురువుకు పెద్ద పీట వేశారు. అరుణాచలంలో కొండ రూపంలో వెలసిన పరమేశ్వరుడే నిజమైన గురువు. ఇలా కొండ రూపం దాల్చిన గురువు లోకంలో మరెక్కడా కనబడడు. అందుకే ఎందరో మోక్షసాధకులు గురువు కోసం అన్వేషిస్తూ తమకు కావలసిన నిజమైన గురువు అరుణాచలం కొండయే అని గ్రహించి ఈ క్షేత్రంలోనే స్థిరపడి మోక్షాన్ని పొందారు. అరుణాచలం గిరిపై ఉన్న విరూపాక్ష గుహలో ఏళ్ల తరబడి తపస్సు చేసి తరించారు.
అరుణగిరిపై అద్భుత దీప దర్శనం
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు కృత్తికా నక్షత్రంలో పూర్ణ చంద్రుడు సంచరించే సమయంలో అరుణాచలం కొండపై జరిగే దీపోత్సవాన్ని చూడటానికి పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అరుణాచలంలో ఈ జ్యోతి దర్శనం వెనుక ఒక పురాణం గాథ ఉంది.
బ్రహ్మ విష్ణువులకు మహేశ్వరుని జ్యోతి రూప దర్శనం
ఒకానొకసారి బ్రహ్మ విష్ణువులు తామిద్దరిలో ఎవరు గొప్ప అనే విషయంలో కలహించుకోసాగారు. వారి అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టడానికి మహేశ్వరుడు వారిద్దరి మధ్యలో జ్యోతి స్తంభ రూపంలో దర్శనమిచ్చాడు.
అఖండ జ్యోతిగా పరమశివుడు
బ్రహ్మ విష్ణువు మధ్యలో వెలసిన పరమేశ్వర జ్యోతి స్తంభమే అరుణాచల గిరి అని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఈ జ్యోతిస్తంభం నుంచి వెలువడిన కాంతి పుంజాలు భూమిపై జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలుగా ఆవిర్భవించాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఘటన జరిగింది కార్తిక పౌర్ణమి కాబట్టి, ఆనాటి నుంచి కార్తిక పౌర్ణమి రోజు అరుణాచలం గిరిపై అఖండజ్యోతిగా తాను దర్శనమిస్తానని పరమేశ్వరుడు వరం ఇచ్చాడంట! అందుకే కార్తిక పౌర్ణమి రోజు అరుణాచలం కొండపై వెలిగే జ్యోతిని దర్శించడం పుణ్యప్రదమని భక్తుల విశ్వాసం.
జ్ఞాన దీపాలను వెలిగిద్దాం
ఈ కార్తిక పౌర్ణమి రోజు మనం కూడా పరమ శివుని ప్రతిరూపమైన దీపాలను వెలిగిద్దాం. మన మనసులో కూడా జ్ఞానమనే దీపంతో అజ్ఞానమనే చీకట్లను పారద్రోలుదాం. పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారం పొందుదాం. కార్తిక పౌర్ణమి రోజు దీపాలు వెలిగించడం వెనుక ఉన్న అంతరార్ధం ఇదే! అరుణాచల గిరిపై జ్యోతిరూపంలో దర్శనమిచ్చే పరమేశ్వరుడు సకల మానవాళికి బోధించే సత్యం ఇదే!
అరుణాచలమే గురువు! అరుణాచలం కొండపై వెలిగే అఖండ జ్యోతియే పరమేశ్వరుడు! ఇదే మనందరికీ ముక్తి మార్గం!
ఓం నమఃశివాయ! ఓం శ్రీ అరుణాచలేశ్వరాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం