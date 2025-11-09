కార్తిక మాసంలో ఈ దానాలు చేస్తే- కోటి అశ్వమేధ యాగాలు చేసిన ఫలం!
Published : November 9, 2025 at 5:31 AM IST
Karthika Masam Donations Important : పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో ఇప్పటికే సగం రోజులు పూర్తయ్యాయి. ఈ మాసమంతా ఎటు చూసినా కార్తిక దీపాలు, శివనామ స్మరణతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం సంతరించుకుంది. ఇన్ని రోజు ఏవైనా కారణాలతో కార్తిక వ్రతాన్ని ఆచరించలేని వారు కార్తిక మాసం పూర్తయ్యేలోపు కొన్ని ధార్మిక కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల కార్తిక వ్రతాన్ని సంపూర్ణంగా ఆచరించిన ఫలితాన్ని పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో నదీస్నానం, దీపారాధన, శివకేశవుల పూజ, పురాణ పఠనం తరువాత దానాలకు విశిష్ట స్థానం ఉంది. అయితే కార్తిక మాసంలో ఏవి దానం చేయాలి? ఎలా చేయాలి? ఈ దానాల వల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
హరిహరులకు ప్రీతిపాత్రమైన కార్తిక మాసంలో దానం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ మాసంలో నదీస్నానం, దీపారాధన, ఉపవాసాలతో పాటు దానధర్మాలు చేస్తే సకల పాపాలు తొలగిపోయి మోక్షం లభిస్తుందని స్కంద పురాణం చెబుతుంది. అయితే ఈ మాసంలో ఏ దానం చేస్తే ఎలాంటి ఫలితం ఉంటుందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
దీప దానం : కార్తిక మాసంలో దీప దానంకు విశేషమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. కార్తిక మాసంలో ఏ రోజైనా శివాలయంలో కానీ, విష్ణువు ఆలయంలో కానీ మన శక్తి కొద్దీ రెండు మట్టి ప్రమిదలలో లేదా వెండి, ఇత్తడి కుందులలో ఆవు నెయ్యి పోసి రెండు వత్తులు వేసి దీపారాధన చేసి సమంత్రక పూర్వకంగా బ్రాహ్మణులకు దీపాలను దానం చేయాలి. దీపదానం చేసేటప్పుడు "సర్వజ్ఞానప్రదం దీపం సర్వ సంపత్ సుఖావహం దీపదానం ప్రదాస్వామి శాంతిరస్తు సదామమ" అనే మంత్రాన్ని పఠిస్తూ దీపదానం చేయాలి.
దీపదాన ఫలం : కార్తిక మాసంలో దీప దానం చేయడం వల్ల కుటుంబంలో ఆనందం, సఖ్యత నెలకొంటాయి. కుటుంబ సభ్యులకు అదృష్టం, సంపద వృద్ధి చెందుతాయి. అన్ని రకాల విజయాలు సొంతమవుతాయి. అనారోగ్య, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
అన్నదానం : హిందూ ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారం 'అన్ని దానాలలో కెల్లా అన్నదానం మిన్న' అని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా కార్తిక మాసంలో అన్నదానానికి మించిన దానం మరొకటి లేదని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ మాసంలో నదీతీరంలో కానీ పుణ్య క్షేత్రాలలో కానీ అన్నదానం చేస్తే కోటి యజ్ఞాలు చేసిన ఫలం లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
వస్త్ర దానం : కార్తిక మాసంలో వస్త్ర దానం చేయడం వల్ల పూర్వీకుల అనుగ్రహం లభించి వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం.
ఉసిరి దానం : కార్తిక మాసంలో ఉసిరి చెట్టును పూజించినా, ఉసిరి కాయలు దానం చేసిన ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని పురాణ వచనం. సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుని ప్రతిరూపంగా భావించే ఆదిశంకరులకు ఓ పేద ఇల్లాలు ఎండిపోయిన ఉసిరికాయ దానం చేసి ఐశ్వర్యాన్ని పొందిన సంగతి మనకు తెలిసిందే! అందుకే కార్తిక మాసంలో ఉసిరి దానానికి శాస్త్రం పెద్ద పీట వేసింది.
సాలగ్రామ దానం : కార్తిక మాసంలో సద్బ్రాహ్మణులకు సాలగ్రామ దానం చేయడం వల్ల జన్మ జన్మార్జిత పాపాలు పటాపంచలవుతాయని శాస్త్ర వచనం.
సాలగ్రామం అంటే?
సాలగ్రామము విష్ణు ప్రతీక మైన ఒక శిలా విశేషము. సర్వకాల సర్వావస్థలయందు విష్ణువు సాక్షాత్తు నివాసం ఉండేది సాలగ్రామంలో మాత్రమే. అందుచేతే గృహ దేవతార్చన, దేవాలయాలలో సాలగ్రామము లేకుండా పూజలు కొనసాగవు. ద్వైతులు, విశిష్టాద్వైతులు, అద్వైతులు తమతమ దేవతార్చనలో సాలగ్రామాలు పూజిస్తారు.
సాలగ్రామ దాన మహత్యం
సాలగ్రామాన్ని పూజిస్తే ఎంత పుణ్యం లభిస్తుందో, సాలగ్రామ దానం వల్ల కూడా అంతటి ఫలం లభిస్తుంది. కార్తిక మాసంలో బ్రాహ్మణులకు సమస్త విధివిధానాలతో సాలగ్రామాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో శాస్త్రోక్తంగా దానం చేస్తే కోటి యజ్ఞాలు చేసినంత పుణ్యఫలం, కోటి గోవులను దానం చేసిన ఫలం, గంగా నదీ స్నానం కంటే కోటి రెట్ల అధిక ఫలం లభిస్తుందని స్కాంద పురాణంలో వివరించి ఉంది.
కన్యాదానం : కార్తిక మాసంలో కన్యాదానం చేస్తే కోటి అశ్వమేధ యాగాలు చేసిన ఫలితం లభిస్తుంది. వివాహానికి యోగ్యమైన కన్యను పట్టు వస్త్రాలతో, సకల ఆభరణాలతో అలంకరించి యోగ్యుడైన వరునికి కన్యాదానం చేస్తే ఆ వంశంలో ఎవరికీ నరక బాధలు ఉండవని పురాణంలో వివరించి ఉంది. అలాగే కన్యాదానం చేసిన గృహస్థుకు కోటి అశ్వమేధ యాగాలు చేసిన ఫలం లభిస్తుంది.
ఈ కార్తిక మాసంలో శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా మన శక్తి మేరకు దానధర్మాలు చేసి శివకేశవుల అనుగ్రహానికి పాత్రులవుదాం.
ఓం శ్రీ కార్తిక దామోదరాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.