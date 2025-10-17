ETV Bharat / spiritual

దక్షిణం నుంచి ఉత్తరం వరకు దీపావళి వేడుకల ప్రత్యేకత తెలుసా? మీరు ఎప్పుడూ వినని సంప్రదాయాలు!

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీపావళి వేడుకలు- నరక చతుర్దశి నుంచే ప్రారంభం!

Diwali Celebrations 2025
Diwali Celebrations 2025 (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2025 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Diwali Celebrations 2025 : దీపావళి అంటే ఐదు రోజుల పండుగ. ధన త్రయోదశి నుంచి యమ ద్వితీయ వరకూ ఐదు రోజుల పాటు జరిగే దీపావళి సంబరాలు దేశవ్యాప్తంగా అంబరాన్నంటుతాయి. సంపద, శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యం, ఆనందంతో కూడిన మేలు కలయికగా జరిగే ఈ దీపావళి వేడుకలను ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కోలా జరుపుకొంటారు. ధన్వంతరీ ఆరాధన, కుబేర పూజ, లక్ష్మీపూజ, దీపాల వెలుగులు, పటాసుల మోతలు వంటివి అందరూ కామన్​గా అనుసరించే పద్ధతులే అయినా మిగిలిన సంప్రదాయాల్లో చిన్న చిన్న మార్పులుంటాయి. ఈ కథనంలో దీపావళి పండుగను ఏ ప్రాంతంలో ఏ విధంగా జరుపుకుంటారో చూద్దాం.

దక్షిణ భారతంలో!
దీపావళి పండుగ భారతదేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో జరుపుకొంటారు. అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ పండుగను ఆ రాష్ట్రానికి సొంతమైన ప్రత్యేక సంప్రదాయాలతో జరుపుకొంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగా దక్షిణ భారతంలో దీపావళి ఎలా జరుపుకొంటారో చూద్దాం.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో
పేరుకు ఐదు రోజుల పండుగ అయినా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం దీపావళి వేడుకలు సంప్రదాయరీతిలో నరక చతుర్దశి నుంచే ప్రారంభం అవుతాయి. నరక చతుర్దశి రోజు తలంటు స్నానాలు, కొత్తబట్టలు, పిండివంటలతో జరుపుకొంటారు. ఈ రోజు సాయంత్రం ఇంటికి దక్షిణ దిక్కులో యమదీపం వెలిగిస్తారు. మరుసటి రోజు దీపావళి పండుగను కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా జరుపుకొంటారు. దీపావళి నాటి సాయంత్రం ఇల్లంతా చక్కగా దీపాలతో అలంకరించి, లక్ష్మీపూజ చేస్తారు. అనంతరం టపాకాయలు కాల్చుకుని, బంధు మిత్రులకు మిఠాయిలు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీపావళి పండుగ ఇలా సాంప్రదాయ రీతిలో సాగుతుంది.

తమిళనాడులో
తమిళనాడులో దీపావళి పండుగ కన్నా నరకచతుర్దశి పండుగకే ప్రాధాన్యత ఎక్కువ. ఇక్కడ దీపావళి పండుగను రాత్రి కాకుండా ఉదయమే జరుపుకొంటారు. తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి బాణాసంచా కాల్చి దీపావళి పండుగను ఘనంగా జరుపుకోవడం తమిళనాడు సంస్కృతి.

కర్ణాటకలో
కర్ణాటకలో మొదటి మూడు రోజులు అంటే ధంతేరాస్‌, నరక చతుర్ధశి, దీపావళి అమావాస్య ఈ మూడు రోజులను కలిపి దీపావళి పండుగగా జరుపుకుంటారు.

కేరళలో
దీపావళి పండుగను కేరళలో కూడా ఘనంగా జరుపుకొంటారు. ఈ సందర్భంగా బలి చక్రవర్తి పాతాళం నుంచి ఏడాదికి ఒక్కసారి అంటే ఈ దీపావళి రోజున భూమిమీదకు వచ్చి తన ప్రజలను తనివితీరా చూసుకుంటాడని కేరళరాష్ట్ర ప్రజల విశ్వాసం. అందుకే కేరళీయులు దీపావళి పండుగను బలి అమావాస్యగా జరుపుకుంటారు.

రాజస్థాన్​లో పిల్లిని పూజించే సంప్రదాయం
రాజస్థాన్​లో దీపావళిని ధంతేరాస్​గా చేసుకుంటారు. ఇక్కడ దీపావళి పండుగ రోజున మహిళలంతా తమ నగలను నదిలో శుభ్రం చేసుకుంటారు. అనంతరం పిల్లిని లక్ష్మీదేవిగా భావించి పూజిస్తారు. పండుగ రోజు చేసిన అన్ని రకాల వంటలూ పిల్లికి నైవేద్యంగా సమర్పించడం ఇక్కడి ఆచారం.

గుజరాత్‌లో రెండు పండుగలు ఒకేసారి
గుజరాత్‌లో దీపావళిని ఐదు రోజుల పండుగగా ఉత్సాహంగా జరుపుకొంటారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు దీపావళితో పాటు నూతన సంవత్సరం కూడా ఆరంభం అవుతుంది. వీరికి దీపావళి కేవలం దీపాల పండుగ మాత్రమే కాదు, నూతన సంవత్సరానికి శుభారంభం పలికే వేడుక కూడా! ఈ సందర్భంగా గుజరాతీయుల సంప్రదాయాల గురించి తెలుసుకుందాం.

గుజరాత్‌లోని ప్రత్యేక సంప్రదాయాలు:

కాజల్ తయారీ
దీపావళి సందర్భంగా గుజరాతీయులు కాటుకను తయారు చేయడం వారి సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. ఇందుకోసం వారు దీపావళి నాటి రాత్రి ఆవు నెయ్యితో దీపాన్ని వెలిగించి, ఆ రాత్రంతా ఆ దీపం వెలుగుతూ ఉండేలా జాగ్రత్త పడతారు. మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ దీపం నుంచి వచ్చే మసిని సేకరించి కాటుకగా తయారుచేస్తారు. ఈ కాటుకను మహిళలు కళ్ళకు పెట్టుకుంటే ఏడాది పొడవునా శుభం కలుగుతుందని నమ్ముతారు.

గార్భా నృత్యం
దీపావళి ఉత్సవాల సందర్భంగా గుజరాతీయులు అందరూ ఒకచోట చేరి గార్భా, దాండియా రాస్ వంటి సాంస్కృతిక నృత్యాలు చేస్తారు. ఈ నృత్యాలు దీపావళి వేడుకల్లో వారి ఆనందాన్ని పెంచుతాయి.

పిండివంటలు
మోతీచూర్ లడ్డు, శంకర్‌పాలి వంటి ప్రత్యేకమైన గుజరాతీ పిండివంటలు ఈ పండుగలో భాగం. వ్యాపారవేత్తలు ఈ రోజు తమ కొత్త అకౌంట్స్ పుస్తకాలను ప్రారంభిస్తారు.

ఉత్తర్​ప్రదేశ్
ఉత్తర్​ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దీపావళి ఘనంగా జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా శ్రీరామ జన్మభూమి అయోధ్యలో దీపావళి సంబరాలు అంబరాన్నంటుతాయి. దేశమంతా శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామతో కలిసి నరకాసుర సంహారం చేసినందుకు దీపావళి జరుపుకుంటే ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో మాత్రం రావణాసుర సంహారం తరువాత శ్రీరాముడు సీతా సమేతంగా ఈ 'దీపావళి' నాడే అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చాడని విశ్వసిస్తారు. ఈ సందర్భంగా అయోధ్యానగర ప్రజలందరూ దీపాల వరుసలతో శ్రీరామునికి స్వాగతం పలికి, సంతోషంతో బాణాసంచా కాల్చుకుంటారు. ఆ సంప్రదాయం నేటికీ కొనసాగుతోంది.

విశిష్ట దీపావళి
దీపావళి పండుగ అంటే సరదా, సంతోషం మాత్రమే కాదు ఈ పండుగతో అనేక ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ముడిపడి ఉన్నాయి. అందుకే ఈ పండుగకు అంతటి విశిష్టత! అందుకే దీపావళి పండుగను అత్యంత శోభాయమానంగా, ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకుంటారు.

విదేశాల్లో దీపావళి
ఆధునిక కాలంలో భారతీయులు వృత్తిరీత్యా విదేశాల్లో ఎక్కువగా స్థిరపడుతున్నారు. అయితే ఏ దేశమేగినా మన భారతీయులు మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ మన ఘనతను విదేశాల్లో కూడా చాటుతున్నారు. అమెరికా లాంటి పెద్ద దేశాలు కూడా భారతీయ పండుగలను స్వాగతిస్తున్నాయి. కాలిఫోర్నియా ప్రభుత్వం దీపావళి రోజును సెలవు దినంగా అధికారికంగా ప్రకటించడం ఇందుకు నిదర్శనం. అంతేకాదు గతంలో వైట్​హౌస్​లో కూడా దీపావళి వేడుకలు జరిపిన దాఖలాలున్నాయి. ఇది కదా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాల గొప్పతనం! ఇది కదా దీపావళి గొప్పతనం! దీపావళి పండుగను ఏ రాష్టంలో ఎలా జరుపుకున్నా, ఏ పేరుతో చేసుకున్నా, దివ్వెల పండుగ ఆనందం అందరికీ ఒకటే! ఈ దీపావళి పండుగ అందరికీ అదృష్టం, ఐశ్వర్యం తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

