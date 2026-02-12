ETV Bharat / spiritual

బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు ప్రత్యక్షమైనా వినని శిష్యుడు!- 'గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు' శ్లోకం ఎలా పుట్టింది?

ఆ గురు శ్లోకం ఎలా పుట్టింది? ఆ శ్లోకం విశిష్టత మీకోసం

Guru Shlokas Speciality
Guru Shlokas Speciality (Etv Bharat)
Guru Shlokas Speciality : హిందూ సనాతన ధర్మం 'మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్యదేవోభవ' అంటూ తల్లిదండ్రుల తరువాతి స్థానం గురువుకు ఇచ్చింది. ఏదైనా ముఖ్యమైన పని ప్రారంభించాలంటే విఘ్నాలు రాకుండా గణపతికి ఎలా నమస్కరిస్తామో అలాగే గురువును కూడా స్మరించుకోవాలని ధర్మశాస్త్రం చెబుతోంది. గురువుకు మన సంప్రదాయం పెద్ద పీట వేసింది. గురువును స్మరించుకోడానికి మనందరికీ తెలిసిన శ్లోకం ఒకటి ఉంది. అసలు ఆ గురు శ్లోకం ఎలా పుట్టింది? ఆ శ్లోకం విశిష్టత ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

గురు శ్లోకం
"గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవో మహేశ్వరః |
గురు సాక్షాత్ పర బ్రహ్మ తస్మైశ్రీ గురువే నమః ||"

విద్యారంభం, శుభకార్యాల ఆరంభంలో గురు దర్శనం సమయంలో ఈ శ్లోకాన్ని పఠించడం మనందరికీ తెలిసిందే! అలాగే వేదపాఠశాలలో, గురుకులాల్లో, కొన్ని పాఠశాలల్లో కూడా విద్యార్థులచే రోజూ ఈ శ్లోకాన్ని వల్లె వేయిస్తుంటారు. మనందరికీ ఎంతో సుపరిచితమైన ఈ శ్లోకం అసలు ఎలా పుట్టింది? మొట్టమొదట ఈ శ్లోకాన్ని ఎవరు పలికారు? ఎందుకు పలికారు? అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గురు శ్లోకం వెనుక ఉన్న కథ
పూర్వం కౌత్సుడు అనే పేద బాలుడికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పమని తల్లితండ్రులు కోరగా విద్యాధరుడు అనే గురువు గారు తన ఆశ్రమానికి పిలుచుకు వచ్చి తనకు తెలిసిన అన్ని విద్యలు నేర్పాడు. ఒకసారి గురువు గారు పని మీద కొన్ని రోజులు బయటకు వెళ్లాడు. గురువు గారు తిరిగి వచ్చేవరకు కౌత్సుడు ఆశ్రమాన్ని చక్కగా చూసుకున్నాడు. గురువు గారు తిరిగి వచ్చిన కొన్ని రోజులకు కౌత్సుడి చదువు పూర్తయింది. కౌత్సుణ్ణి తమ ఇంటికి తీసుకెళ్లడానికి తల్లిదండ్రులు వచ్చారు. కానీ కౌత్సుడు తాను గురువు గారి దగ్గరే ఉంటానని ఇంటికి రానని ఖరాఖండిగా చెప్పి తల్లిదండ్రులను వెనక్కి పంపాడు.

గురువుకు సత్యం చెప్పిన కౌత్సుడు
వాళ్లు వెళ్లిన తరువాత గురువు కారణం అడిగాడు. అప్పుడు కౌత్సుడు ఇలా చెప్పాడు "గురువు గారూ మీరు కొన్ని రోజుల క్రితం బయటకు వెళ్లినపుడు మీ జాతకం చూసాను. మీరు సమీప భవిష్యత్తులో భయంకరమైన రోగంతో ఇబ్బంది పడతారు. అందుకే మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్లలేను. మీకు సేవలు చేసి తరిస్తాను" అని చెప్పాడు.

గురుశిష్యుల కాశీ ప్రయాణం
అనుకున్నట్లుగానే కొన్ని రోజులకు గురువు గారికి క్షయ రోగం వచ్చింది. ఆ కాలంలో క్షయ రోగానికి మెరుగైన చికిత్స లేకపోవడంతో కాశీకి వెళ్లి దాన ధర్మాలు, పుణ్య కార్యాలు చేయాలని గురుశిష్యులు కాశీకి వెళ్లారు. గురువుగారి రోగం చూసి కాశీ ప్రజలు వీళ్లను అసహ్యించుకున్నారు. కానీ కౌత్సుడు గురువు గారికి సేవలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఎంతోమంది గురువు గారిని వదిలి వెళ్లమని సలహా ఇచ్చినప్పటికీ కౌత్సుడు మాత్రం గురువు గారిని వదలలేదు.

కౌత్సుడి గురు భక్తికి త్రిమూర్తుల పరీక్ష
కౌత్సుడి గురు భక్తికి మెచ్చిన త్రిమూర్తులు అతన్ని పరీక్షించాలనుకున్నారు. మొదట బ్రహ్మ మారువేషంలో వెళ్లి గురువుని వదిలేయమని సలహా ఇచ్చాడు. కౌత్సుడు బ్రహ్మ చెప్పిన మాటలు వినలేదు. మరలా విష్ణువు మారు వేషంలో వచ్చి గురువును వదిలేయమని చెప్పినా కూడా కౌత్సుడు వినలేదు. చివరికి పరమేశ్వరుడు వచ్చి చెప్పినా వినలేదు. కౌత్సుడి గురు భక్తికి మెచ్చిన పరమేశ్వరుడు ఏదయినా సహాయం కావాలా అని అడిగాడు. అప్పుడు కౌత్సుడు మరెవరూ గురువును వదిలేయమనే సలహా ఇవ్వడానికి తన వద్దకు రాకుండా కాపలా కాయమన్నాడు.

త్రిమూర్తుల సాక్షాత్కారం
కౌత్సుడి గురుభక్తికి మెచ్చిన త్రిమూర్తులు అతని ముందు ప్రత్యక్షమయ్యారు. త్రిమూర్తులు కౌత్సునికి మోక్షం ఇస్తాం అన్నారు. అప్పుడు కౌత్సుడు త్రిమూర్తులతో "మా గురువు గారు నాకు మీ గురించి చెప్పి ఈ రోజు మీరు ప్రత్యక్షం కావడానికి కారణమయ్యాడు కాబట్టి నా గురువే నాకు బ్రహ్మ, నా గురువే నాకు విష్ణువు, నా గురువే నాకు మహేశ్వరుడు. మీరు నాకు సాక్షాత్కారం కావడానికి కారణమైన నా గురువే నాకు పరబ్రహ్మ అని అర్థం వచ్చేలా ఇలా శ్లోకం చెప్పాడు.

గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవో మహేశ్వరః
గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మైశ్రీ గురువే నమః

కౌత్సుడు ఈ శ్లోకాన్ని త్రిమూర్తుల ఎదుట మొదటిసారిగా చదివి తన గురువు గారికి మోక్షం ప్రసాదించమని వేడుకున్నాడు. గురు భక్తికి మెచ్చిన త్రిమూర్తులు గురువుగారికి మోక్షం ప్రసాదించారు. తన గురువుగారు రోగం నుంచి విముక్తి కలిగి మోక్షాన్ని పొందిన ఆనందంతో కౌత్సుడు తన తల్లిదండ్రుల వద్దకు వెళ్లిపోయాడు.

ఇదీ గురుబ్రహ్మ శ్లోకం వెనుక ఉన్న కథ. చూసారుగా! గురువును ఆశ్రయిస్తే భగవంతుడు తనంతట తానే వెతుక్కుంటూ వస్తాడు. అందుకే గురువుకు మన ధర్మశాస్త్రం అంతటి ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. అలాంటి గురువును దైవస్వరూపంగా భావించి పూజించడం మన కర్తవ్యం.

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

