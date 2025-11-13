పంచ కేదారాలు- శివుని శరీర భాగాలు పడిన ఈ 5 ప్రదేశాల గురించి మీకు తెలుసా?
శివుని శరీర భాగాలు 5 చోట్ల ఎలా పడ్డాయి? పంచ కేదారాల వెనుక ఆశ్చర్యకరమైన కథ మీకు తెలుసా?
Published : November 13, 2025 at 4:01 AM IST
Legend Behind The Pancha Kedaras : విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్న పరమేశ్వరుడు ఈ అనంత సృష్టికి లయకారకుడు. కార్తిక మాసంలో శివారాధనకు ప్రత్యేక స్థానముంది. ఈ మాసంలో శైవక్షేత్రాలు సందర్శనం సర్వపాపహరణం, సకల శుభకరం. మహేశ్వరుడు పంచ భూత లింగాలుగా, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలుగా వెలసిన క్షేత్రాలు భువిపై పుణ్యక్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. అయితే ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే శివుడు మంచు కొండల్లో వెలసి ఉన్న పంచ కేదారాలు మరో ఎత్తు. ఈ కథనంలో పరమేశ్వరుడు వెలసిన పంచ కేదారాల గురించి తెలుసుకుందాం.
పంచ కేదారాల దర్శనం శుభకరం
పంచ కేదారాల గురించి, వాటి విశిష్టత గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మంచు కొండల మధ్య 5 పవిత్ర ప్రదేశాల్లో పరమేశ్వరుని శరీర భాగాలు పడిన ప్రాంతాలే పంచ కేదారాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. ఈ ఐదింటిని కైలాస క్షేత్రాలని కూడా అంటారు. ఈ పంచ కేదారాల విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.
దేవభూమి ఉత్తరాఖండ్!
వెండి కొండల్లాంటి మంచు శిఖరాలతో, గలగలా పారే జలపాతాలతో ప్రకృతి సోయగాలతో దేవభూమిగా పేరుగాంచిన ప్రదేశం ఉత్తరాఖండ్. ఈ దేవభూమిలో అణువణువూ దైవత్వం, ఆధ్యాత్మికత తొణికిసలాడుతుంటాయి. సాక్షాత్తూ దేవతలు నడయాడిన ఈ పుణ్య ప్రదేశంలో శివుడు ఐదుచోట్ల కొలువుదీరి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. వీటినే పంచ కేదారాలని అంటారు. పంచ కేదారాలలో శివుని శరీర భాగాలు పడినందువల్లే వాటికి అంతటి విశిష్టత చేకూరింది.
పంచ కేదారాలని వేటిని అంటారు?
ఉత్తరాఖండ్లోని కేదార్నాథ్, రుద్రనాథ్, కల్పేశ్వర్, మధ్యమహేశ్వర్, తుంగనాథ్ ఈ ఐదింటిని పంచ కేదారాలని అంటారు. వీటి వెనుక ఓ ఆసక్తికరమైన కథనం ఉంది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.
స్థల పురాణం - పాండవులకు బ్రహ్మహత్యా పాతకం
కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో పాండవులు లక్షలాదిమంది శత్రు సైన్యాన్ని సంహరించారు. వారిలో చాలా మంది బ్రాహ్మణులు కూడా ఉన్నారు. యుద్ధంలో విజయం సాధించినప్పటికీ పాండవులకు బ్రహ్మహత్యా పాతకం చుట్టుకుంది. అప్పుడు పాండవులు బ్రహ్మహత్యా పాతకం నుంచి విముక్తి కోసం వారణాసికి వెళ్లి శివుని ప్రార్థించారు.
అనుగ్రహించని శివుడు
అయితే వారణాసిలో విశ్వనాథుడు పాండవులను అనుగ్రహించలేదు. పైగా శివుడు పాండవుల నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో నంది అంటే ఎద్దు రూపంలో అక్కడ నుంచి దేవభూమి ఉత్తరాఖండ్కు చేరుకున్నాడంట! ఆ ప్రదేశంలో పచ్చి గడ్డి మేస్తున్న ఎద్దుల సమూహంలో చేరి దాక్కున్నాడంట!
శివుని కనుగొన్న భీముడు
అయితే భీముడు ఎద్దుల సమూహంలో దాగిఉన్న శివుని గుర్తించి ఎద్దు కాళ్లను, తోకను తన శక్తికొద్దీ పట్టుకునే ప్రయత్నం చేసాడు. అప్పుడు శివుడు భూమిలోకి అదృశ్యమయ్యే ప్రయత్నంలో పరమేశ్వరుని పవిత్ర శరీర భాగాలు 5 ప్రాంతాలలో పడ్డాయంట!
శివుని శరీర భాగాలు పడిన ప్రదేశాలు ఇవే!
ఎద్దు రూపంలో ఉన్న శివుని శరీర భాగాలు 5 ప్రాంతాలలో పడ్డాయి. ఎద్దు వీపు భాగం, కేదార్నాథ్లో , చేతులు తుంగనాథ్లో, ముఖం రుద్రనాథ్లో, నాభి మద్యమహేశ్వర్లో, జటాజూటం కల్పేశ్వర్లో పడ్డాయంట! శివుని పవిత్ర శరీర భాగాలు పడిన ఈ 5 ప్రదేశాలను పాండవులు సందర్శించి అక్కడ శివాలయాన్ని నిర్మించి మోక్షాన్ని పొందినట్లుగా స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది.
అన్నీ విశిష్టమైనవే!
పాండవులు నిర్మించిన ఈ 5 ఆలయాలు పంచ కేదారాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. చూడటానికి ఈ 5 ఆలయాలు ఒకేలా ఉన్నప్పటికినీ ఒక్కో ఆలయానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది. దేనికదే ప్రత్యేకం!
కార్తిక మాసంలో పంచ కేదార క్షేత్రాలను గురించి చదివినా, విన్నా, స్మరించినా శివానుగ్రహాన్ని పొందవచ్చునని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి రేపటి నుంచి వరుసగా ఈ పంచ కేదార క్షేత్రాలను గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. - ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.