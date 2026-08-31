శివునికి చంద్రశేఖరుడనే పేరు ఎలా వచ్చింది? దక్షుడి శాపం నుంచి చంద్రుడిని ఎలా కాపాడాడు?
చంద్రుడిని శివుడు తన శిరస్సుపై ధరించడం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యం మీకు తెలుసా?
Published : August 31, 2026 at 3:01 AM IST
Lord Shiva Names Significance : లయకారుడైన పరమేశ్వరునికి అనేక నామాలు ఉన్నాయి. శివుడిని, భోళాశంకరుడని, మహేశ్వరుడని, ఆదిదేవుడని, మహాదేవుడిని ఇలా ఎన్నో పేర్లు! అయితే శివునికి ఉన్న నామాల్లో చంద్రశేఖరుడనే నామం అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది. శివుడు కూడా చంద్రమౌళీశ్వరునిగా తనను ఆరాధించే వారి పట్ల శీఘ్రముగా సంతుష్టి చెందుతాడని శివపురాణంలో వివరించి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో శివునికి చంద్రశేఖరుడనే పేరు ఎలా వచ్చింది? ఆ పేరు వెనుక ఉన్న పురాణ ప్రాశస్త్యం ఏమిటి? అనే విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
దక్షుడి శాపం - చంద్రుడి క్షీణం
చంద్రుడు దక్ష ప్రజాపతి కుమార్తెలైన 27 నక్షత్రాలను వివాహం చేసుకున్నాడు. కానీ వారందరిలో రోహిణిని మాత్రమే ఎక్కువగా ప్రేమించాడు. ఈ విషయమై మిగతా భార్యలు కలత చెంది తమ తండ్రి అయిన దక్షుడికి ఫిర్యాదు చేస్తారు. ఇందుకు కోపగించిన దక్షుడు చంద్రుణ్ని "క్రమంగా కాంతి కోల్పోయి క్షీణించిపో" అని శపించాడు.
నానాటికి క్షీణిస్తున్న చంద్రుడు
దక్షుని శాపం వల్ల చంద్రుడు రోజురోజుకు తేజస్సు కోల్పోతూ బలహీనమయ్యాడు. చంద్రుడి కాంతి తగ్గితే ఔషధ మూలికలు, సముద్రపు అలలు, కాలచక్రం దెబ్బతింటాయి. అప్పుడు లోక క్షేమం కోసం చంద్రుడు శివుణ్ని శరణు కోరాడు.
శివుడు చంద్రధరుడిగా ఎలా మారాడు?
చంద్రుని దుస్థితిని చూసి కరుణామయుడైన పరమశివుడు చంద్రుణ్ని తన జటాజూటంలో ఉంచుకున్నాడు. దక్షుడి శాపాన్ని పూర్తిగా తొలగించలేకపోయినా, ఆ శాపాన్ని క్షయ-వృద్ధి రూపంలోకి మార్చాడు. అంటే చంద్రుడు 15 రోజులు క్షీణించి అమావాస్య నాటికి అదృశ్యమవుతాడు. తిరిగి 15 రోజులు వృద్ధి చెంది పౌర్ణమి నాటికి పూర్ణ చంద్రుడు అవుతాడు.
చంద్రశేఖరుడనే పేరు ఇలా వచ్చింది?
ఇలా చంద్రుణ్ని శిరస్సుపై అలంకారంగా, కిరీటంలా ధరించడం వల్లే శివుడికి "చంద్రశేఖర" అనే పేరు వచ్చింది. "చంద్ర" అంటే చంద్రుడు, "శేఖర" అంటే శిరస్సున ధరించేవాడు అని కిరీటంగా కలిగిన వాడు అని అర్థం. ఈ సందర్భంగా చంద్రశేఖరుడు అనే పేరులోని ఆధ్యాత్మిక అర్థం గమనిద్దాం.
కాలానికి అధిపతి
చంద్రుడి హెచ్చుతగ్గుల వల్లనే తిథులు, పక్షాలు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి చంద్రుణ్ని శిరస్సున ధరించిన ఆ పరమేశ్వరుడే కాలాన్ని నియంత్రిస్తాడని సంకేతం.
మనస్సు నియంత్రణ
చంద్రుడు మనః కారకుడు. చంచలమైన మనస్సును, అనుక్షణం ఆలోచనలతో, అంతులేని కోరికలతో ఉండే మనసును తన జటల్లో బంధించి, నిగ్రహించగల శక్తి శివుడికి మాత్రమే ఉందని చెబుతారు.
లోక రక్షణ
చంద్రుడు లేకపోతే సృష్టి సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి లోకాల్ని కాపాడేందుకు శివుడు చంద్రుణ్ని శిరస్సున ధరించి లోకాలను రక్షించాడు. ఈ క్రమంలో చంద్రుడు శివుని ప్రార్థించిన క్షేత్ర పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
సోమనాథ్ క్షేత్రం
చంద్రుడు శివుణ్ని ప్రార్థించిన ప్రదేశమే గుజరాత్లోని సోమనాథ్ క్షేత్రం అని ప్రతీతి. చంద్రుడు ఇక్కడ తపస్సు చేసి శాప విమోచనం పొందాడు. సోముడు అంటే చంద్రుడు. అందుకే శివుణ్ని ఇక్కడ సోమనాథుడు అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది 12 జ్యోతిర్లింగాల్లో మొదటిది. ఇవి మాత్రమే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల చంద్రశేఖరుడుగా శివుడు పూజలందుకుంటున్నాడు. ఆయా క్షేత్రాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం.
భువనేశ్వర్ చంద్రమౌళీశ్వర ఆలయం
ఒడిశా రాష్ట్రంలోని భువనేశ్వర్లో ఉన్న పురాతన శివాలయంలో శివుడు చంద్రశేఖరుడిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. వృత్తాకార యోని పీఠంలో ప్రతిష్టించబడి ఉన్న ఈ శివలింగం 19వ శతాబ్దం నాటిదిగా చెబుతారు.
తిరువక్కరై చంద్రమౌళీశ్వర ఆలయం
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరువక్కరైలో పురాతన చంద్రమౌళీశ్వర ఆలయం ఉంది. దాదాపు 7వ శతాబ్దం నాటి తేవారంలో కీర్తించబడిన ఈ క్షేత్రం ఏడు అంతస్తుల రాజగోపురంలో వెలసి ఉంది.
ఉన్కాల్ చంద్రమౌళీశ్వర ఆలయం
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హుబ్లీ దగ్గర ఉన్కాల్లో ప్రాచీన చంద్రమౌళీశ్వర ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయంలోని కుడ్యాలపై మనోహరమైన చాళుక్య శిల్పకళతో బ్రహ్మ, విష్ణు, శివుని రూపాలు చెక్కబడి ఉంటాయి.
గుడిమల్లం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చిత్తూరు జిల్లా గుడిమల్లంలో వెలసిన చంద్రశేఖర స్వామి ప్రపంచంలోనే అత్యంత పురాతన శివలింగం. ఈ ప్రాచీనమైన లింగాన్ని పరశురాముడు ప్రతిష్టించాడని ఐహికం.
శ్రీకాళహస్తి, చిత్తూరు జిల్లా
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే వాయులింగ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రానికి కూడా చంద్రుడి శాప విమోచనంతో సంబంధం ఉందని అంటారు. ఈ క్షేత్రంలో వెలసిన చంద్ర పుష్కరిణి ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
పీఠాధిపతులు పూజించే చంద్రమౌళీశ్వరుడు
ఇక శృంగేరి పీఠాధిపతి, కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు కూడా నిత్యం చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి ఆరాధన చేస్తుంటారు. చంద్రమౌళీశ్వర స్వామిని ఆరాధిస్తే మానసిక ప్రశాంతత, సంపద, ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం. ఈ శ్రావణ సోమవారం రోజు మనం కూడా చంద్రమౌళీశ్వర స్వామిని సేవించి తరిద్దాం.
చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహిమాం
చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్షమాం!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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