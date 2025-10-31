ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి అనవసర ధన వ్యయం- బంధువులతో విభేదాలకు ఆస్కారం!

2025 అక్టోబర్​ 31వ తేదీ (శుక్రవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 31, 2025 at 12:00 AM IST

4 Min Read
Horoscope Today October 31st 2025 : 2025 అక్టోబర్​ 31వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆశావహ దృక్పథంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో అనవసర చర్చలు నివారించండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో దూకుడు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆదాయం ఆశించిన మేరకు ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది.మనోబలంతో చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేసి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. చక్కటి ప్రణాళికతో ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్లిష్టమైన సమస్యలు సునాయాసంగా పరిష్కరిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో బంధు మిత్రుల సహకారం ఉంటుంది. ఒత్తిడికి లోను కాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. తీర్థయాత్రకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. దుర్గాస్తుతి పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా ఆశించిన ఫలితాలు కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మొండి పట్టుదల వీడి రాజీ ధోరణి అవలంబిస్తే మంచిది. అనవసర ధనవ్యయం సూచితం. బంధువులతో విభేదాలకు ఆస్కారం ఉంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దలను కలుస్తారు. నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. సన్నిహితులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరంగా కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఖర్చులు అదుపు చేయడం అవసరం. మీ గౌరవానికి భంగం కలిగే సంఘటనలకు దూరంగా ఉండండి. శివ సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముందుచూపుతో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుని మధురస్మృతులు నెమరువేసుకుంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులు, శ్రేయోభిలాషులతో మీ ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఆశ్చర్యం కలిగించే అనేక సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. వృత్తిపరమైన, వ్యాపారపరమైన చర్చల్లో మీ నిర్ణయం కీలకంగా మారుతుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సన్నిహితులతో సరదాగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. సూర్యుని ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధికారులు మీకు అనుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మనోధైర్యంతో చేసే పనులు విజయవంతం అవుతాయి. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు అమలు చేస్తారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం కోల్పోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఇష్టమైన వారితో విలువైన సమయం గడుపుతారు. ఆర్థికంగా అదృష్ట యోగం ఉంది. ఇష్ట దైవారాధన మేలు చేస్తుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయ పరంపర కొనసాగుతుంది. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబ బాధ్యతలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తారు. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. లక్ష్మిగణపతి ధ్యానం శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోవాలి. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక అంశాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మరిన్ని శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో వేగంగా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. మీ నిర్ణయాల ప్రభావం దీర్ఘకాలం ఉంటుంది కాబట్టి బుద్ధిబలంతో నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆర్థికపరమైన విషయాలలో అనుకూలత ఉంటుంది. అర్థలాభం ఉంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

