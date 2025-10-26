ఆ రాశి వారు నేడు ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయడం మంచిది- ఆరోగ్యంపైన శ్రద్ధ అవసరం!
2025 అక్టోబర్ 24వ తేదీ (ఆదివారం) రాశిఫలాలు
Published : October 26, 2025 at 10:48 AM IST|
Updated : October 26, 2025 at 12:01 PM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, అసైన్ మెంట్స్ మొదలు పెట్టడానికి మంచి రోజు. సహచరుల ప్రోత్సాహంతో చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధిస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కాలం అంతగా సహకరించడం లేదు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. వ్యాపారులు ముందు చూపుతో వ్యవహరిస్తే ధననష్టం నివారించవచ్చు. వృత్తిరీత్యా ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడికి గురి కాకుండా చూసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. సూర్యనారాయణ మూర్తిని ధ్యానిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవ బలంతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివాష్టకం పఠించడం మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. లక్ష్యసాధనకు తీవ్రంగా శ్రమించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. అస్థిర బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలతో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేవారు పక్కనే ఉంటారు కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో ఉత్సాహం, ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) :కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో అనుకోని ఆటంకాలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగులు సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో నడుచుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. అన్ని రంగాల వారికి స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థికంగా శుభ సమయం. రావాల్సిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. ఉద్యోగంలో జీతం పెరుగుదల ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందం నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మొహమాటాలు పక్కన పెట్టి లక్ష్య సాధన వైపు సూటిగా పయనిస్తే విజయం మీ వెన్నంటే ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు పదవీ యోగం ఉంది. బంధు మిత్రుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందంజ వేస్తారు. డబ్బు ఆలోచించి ఖర్చు చెయ్యండి. కార్యసిద్ధి హనుమాన్ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో భాగస్వాముల నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వలన మేలు జరుగుతుంది. నూతన వాహన యోగం ఉంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలు వెళ్తారు. వాహన ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి నిపుణులకు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఫలప్రదం అవుతుంది. ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఖర్చులను అదుపు చెయ్యండి. అవమానకర సందర్భాలకు దూరంగా ఉండండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
కుంభం (Aquarius) :కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివ సహస్ర నామాలు చదవడం వలన మనోబలం పెరుగుతుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో ముందుకు సాగితే విజయం మీదే! సకాలంలో పనులు పూర్తి చేయాడానికి సరైన ప్రణాళిక అవసరం. ఆత్మీయులతో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. విచారాన్ని విడిచి పెట్టి మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగాలి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.