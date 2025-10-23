ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారు నేడు పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది- లేకుంటే ఆటంకాలు తప్పవ్​!

2025 అక్టోబర్​ 23వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today October 23nd 2025 : 2025 అక్టోబర్​ 23వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. సంతానం పురోగతి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం ఉండవచ్చు. పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు ఫలవంతమైన రోజు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. శివారాధన శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మ విశ్వాసంతో పనిచేసి అనుకున్నది సాధిస్తారు. అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలలో విజయాలు సాధిస్తారు. పితృవర్గం నుంచి ఆర్థిక లబ్ది ఉండవచ్చు. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు తెలివిగా, జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే అధిక లాభాలు ఉంటాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగంలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయండి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో చక్కగా రాణిస్తారు. సన్నిహితుల నుంచి ఆర్థికలబ్ధి ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. వృధా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. శివపార్వతుల దర్శనం శుభప్రదం.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఊహించని ఆటంకాలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధ పెంచాలి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక వ్యయం చేస్తారు. కుటుంబ వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు అనుకూలం. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. స్నేహితులతో, ప్రియమైనవారితో సరదాగా గడుపుతారు. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్థిరాస్తులు, ఆర్ధిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఈ రోజు మంచి రోజు. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఉద్యోగంలో హోదా పెరగవచ్చు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో తోటివారి సలహాలు తప్పనిసరి. ఇంట్లో ఆనందకరమైన వాతావరణం వెల్లివిరుస్తుంది. మీ ప్రతిభతో ఉన్నతాధికారులను మెప్పిస్తారు. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. శత్రుభయం పొంచి ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి సంపద, సౌఖ్యం మెండుగా లభిస్తాయి. వ్యాపారులు కృషికి తగిన ప్రతిఫలాలను, లాభాలను అందుకుంటారు. ప్రియమైనవారితో విహార యాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందం నింపుతుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ప్రారంభించిన పనులు సమర్థవంతంగా పూర్తి చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పనిచేస్తాయి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి సమస్యలున్నా సర్దుకుంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మిగణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో కొన్ని పరిస్థితులు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలతో నష్టం వాటిల్లుతుంది. భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారులు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అందరినీ కలుపుకొని పోవడం వలన సమస్యలుండవు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో మెలిగితే ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.