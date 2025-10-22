ఆ రాశివారికి ఊహించని అదృష్టం సొంతం- వాయిదా పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం
2025 అక్టోబర్ 22వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు
Published : October 22, 2025 at 12:01 AM IST
Horoscope Today October 22nd 2025 : 2025 అక్టోబర్ 22వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. శుభకార్యాల్లో మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. గృహ సంబంధ విషయాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంది. వృత్తి వ్యాపారాల వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆనందం కలిగే ఘటనలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక లాభాలున్నాయి. వృత్తి పరంగా ఎప్పటినుంచో వాయిదా పడుతున్న పనులు ఈ రోజు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో మీ ప్రణాళికలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. సన్నిహితులతో ఆహ్లాదంగా గడుపుతారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేయడం మంచిది. వ్యాపారంలో ఒడుదొడుకులు మానసికంగా ఇబ్బంది కలగవచ్చు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. గతం తాలూకు చేదు అనుభవాలు బాధిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసర కలహాలు మనస్థాపం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక నష్టం సంభవించే సూచన ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ప్రయత్న కార్యసిద్ధి ఉంది. కీలక సమావేశాల్లో మీ మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఎప్పటినుంచో వాయిదా పడిన పనులు ఈ రోజు పూర్తయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఊహించని అదృష్టం మీ ఆనందానికి కారణమవుతుంది. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) :తులారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు కళ, సాహిత్య రంగాల్లోని వారికి అనుకూలంగా ఉంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సన్మాన సత్కారాలు పొందుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా బలపడతారు. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం విచారం కలిగిస్తుంది. వాహన ప్రమాదాలు జరిగే సూచన ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గొడవకు దారితీసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు వేధిస్తాయి. వినోదాల కోసం అధికంగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. సన్నిహితులు, ప్రియమైన వారితో అపోహలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా ఈ రోజు లాభదాయకమైన రోజు. కుటుంబజీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఆనందిస్తారు. స్నేహితులతో కలిసి విహారయాత్రకు వెళ్తారు. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో పురోగతి మందగిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు తగ్గడం విచారం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. ప్రమాదకరమైన వ్యవహారాలు, సందర్భాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వృత్తి పరమైన ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యాష్టకం పఠిస్తే మేలు కలుగుతుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. అనవసరమైన చర్చలకు, వాదనలు దూరంగా ఉంటే మంచిది. మనశ్శాంతి భంగం కలిగేవాటికి దూరంగా ఉంటే మంచిది. దుర్గాస్తుతి పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. గిట్టనివారు తప్పుదోవ పట్టించే ప్రమాదముంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. మనోబలంతో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థికపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.