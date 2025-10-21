ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఈ రోజు ప్రమోషన్ వచ్చే ఛాన్స్- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం!

2025 అక్టోబర్​ 21వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 12:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today October 21th 2025 : 2025 అక్టోబర్​ 21వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందమయంగా గడిచిపోతుంది. మానసిక సంతోషం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగులు చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజేతగా నిలుస్తారు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది.సామాజికంగా మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు కష్ట కాలం. ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. అనారోగ్య సూచనలున్నాయి. కుటుంబంలో ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇష్ట దేవత దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఇబ్బందులు ఎదురవకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. ఉద్యోగులు అధికారులతో సౌమ్యంగా నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించే సంఘటనలు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు ప్రతిరోజూ పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఆత్మవిశ్వాసంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. కోపావేశాలు అదుపు చేసుకోండి. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా గొప్ప మార్పులేమీ ఉండవు. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో లక్ష్యాన్ని చేరుకోడానికి కష్టపడి పనిచేయాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆదాయానికి సరిపడా ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలకు భంగం కలిగే పనులకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సానుకూల వాతావరణం ఉంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదంగా ఉండి మనసుకు ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్నేహితులతో చారిత్రక ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో సన్నిహితులతో చర్చించడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో తీవ్రమైన జాప్యం చోటు చేసుకుంటుంది. అధికారులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మిత్రులతో, ప్రియమైన వారితో సమన్వయ ధోరణి ప్రదర్శించడం అవసరం. వీలయినంత వరకూ ఈ రోజు లీగల్ విషయాలు డీల్ చెయ్యకండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మంచి మనసుతో, పరోపకారంతో చేసే పనులు సత్వర విజయాన్ని అందిస్తాయి. తారాబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వెన్నంటే ఉంటుంది. ఒక సంఘటన మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం వేగంగా లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. అనేక మార్గాల నుంచి ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు జీతం పెంపుదల, ప్రమోషన్స్​కు అవకాశాలు ఉన్నాయి. గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో అవరోధాలు తొలగిపోతాయి. పని ప్రదేశంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఈ రోజు విదేశీ ప్రయాణానికి శుభప్రదంగా ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆహ్లాదంగా గడుపుతారు. దైవ దర్శనం మరింత శుబాన్ని చేకూరుస్తుంది. వృత్తి పరంగా బాగా రాణిస్తారు. శివ పార్వతుల ఆలయ సందర్శన మేలు కలిగిస్తుంది.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆచి తూచి నడుచుకోవడం మంచిది. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం కాదు. చేయని తప్పుకు నిందలు పడాల్సి వస్తుంది. ఆర్థికంగా గడ్డు సమయం. కుటుంబ సభ్యులతో వాదనకు దిగకపోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల కొంత శ్రద్ధ వహించండి. శివ స్తోత్రం సత్పలితాన్నిస్తుంది.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో తోటివారి సహాయంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. స్థానచలనం సూచన ఉంది. వ్యాపారులు మంచి లాభాలు గడిస్తారు. మిత్రులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక నష్టం జరగవచ్చు. ఆరోగ్య పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా పరిణమిస్తుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.