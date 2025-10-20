ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి పదోన్నతులు, ఆర్థిక లాభాలు- శ్రీలక్ష్మీదేవి పూజ శుభకరం

2025 అక్టోబర్​ 20వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today October 20th 2025
Horoscope Today October 20th 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 20, 2025 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today October 20th 2025 : 2025 అక్టోబర్​ 20వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇష్టకార్య సిద్ధి ఉంది. దైవబలంతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆటంకాలు అధిగమించి లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. సామాజికంగా పరపతి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఎంత కృషి చేస్తే అంత గొప్ప ఫలితాలు పొందుతారు. ఉన్నత పదవి యోగాలున్నాయి. చక్కని ప్రణాళికతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ముఖ్యమైన సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాగ్ధాటితో చక్కగా రాణిస్తారు. అనవసర కోపాన్ని విడిచి పెట్టాలి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా సంయమనం పాటించాలి. ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి కలిగించే కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో, పెద్దలతో వారసత్వపు ఆస్తుల గురించిన చర్చ వాయిదా వెయ్యండి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. రెట్టింపు ఉత్సాహంతో చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. సోదర వర్గం సహకారంతో కొత్త వ్యాపారాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందంజ వేస్తారు. ఆర్థిక సంబంధమైన వ్యవహారాలకుఈ రోజు అనుకూలం కాదు. చేపట్టిన పనిలో శ్రద్ధవహించండి. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శనిధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. పదవీయోగం ఉంది. ఆర్థికపరంగా సంతృప్తికరంగా ఉంటారు. శుభకార్యాల్లో స్నేహితులతో, ప్రియమైనవారితో సరదాగా గడుపుతారు. ప్రయాణం అనుకూలం. ఖర్చులు అదుపు చేయండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. మీ మొండివైఖరి, ఉద్రేక స్వభావంతో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో దూకుడు తగ్గించుకుని సామరస్యంగా ఉంటే మంచిది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. దైవబలం అనుకూలంగా ఉంది. గ్రహాల అనుకూలత చక్కని అదృష్టం, సానుకూల శక్తిని అందిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరు ఉన్నతాధికారులకు సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన వృత్తిలో సమస్యలు తొలగిపోతాయి. సామాజిక గుర్తింపు, పదోన్నతి లభించే సూచనలున్నాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సహచరుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు ముఖ్యులతో నిర్వహించే సమావేశాలు ఫలిస్తాయి. ధనలాభాలున్నాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. విదేశాల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఇష్ట దైవాన్ని ఆరాధిస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అనుకున్న ఫలితాలు సాధిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. బంధు మిత్రుల వలన మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక పరమైన ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి. శ్రీ దుర్గాస్తుతి పారాయణతో మరిన్ని శుభఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. కొన్ని సమస్యలు మీ మానసిక ప్రశాంతతను తగ్గిస్తాయి. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉరకలేసే ఉత్సాహంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉన్నతమైన ఆలోచనతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. మీ పరోపకార పనులతో సామాజికంగా కీర్తి ప్రతిష్టలు సాధిస్తారు. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.