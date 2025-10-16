ఆ రాశివారికి ఈ రోజు ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు- శత్రువులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
2025 అక్టోబర్ 16వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు
Published : October 16, 2025 at 9:57 AM IST
Horoscope Today October 16th 2025 : 2025 అక్టోబర్ 16వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. కొత్త ప్రాజెక్టులలో పని చేసే అవకాశం వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో అనవసర చర్చలు, వాదనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఫలితాలు మాత్రం సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి దిశగా చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో సాన్నిహిత్యం ఆనందం కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. సంతోషకరమైన వార్తలు వింటారు. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభ్సితుంది. తోబుట్టువులతో సంబంధాలు మెరుగవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చాకచక్యంతో వృత్తి పరమైన ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. శత్రువులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఒక సంఘటన మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ప్రగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. వృత్తి పరంగా ఎదగడానికి పాత పరిచయాలు పనికొస్తాయి. మీ నిజాయితీ, కార్యదక్షతకు గుర్తింపు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివాష్టకం పఠిస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. లక్ష్య సాధనకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. గతంలో ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. వృత్తిలో మీరు చూపే సమర్ధత మిమ్మల్ని ఉన్నతస్థానంలో నిలబెడుతుంది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పరిస్థితులు అనుకూలంగానే ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ఆటంకాలు కూడా ఉండవచ్చు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో ధైర్యంతో ముందుకు సాగితే విజయం వెన్నంటే ఉంటుంది. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆంజనేయస్వామి దండకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. దైవ దర్శనాలు, ఆర్ధిక ప్రయోజనాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కొత్త ప్రణాళికలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయం లభిస్తుంది. శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై దృష్టి సారిస్తారు. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఒక సంఘటన మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చులు అధికం కాకుండా జాగ్రత్త తీసుకోండి. సమయపాలనతో ముందుకు సాగితే మానసిక ప్రశాంతత దక్కుతుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా శ్రేష్టమైన సమయం. ఉద్యోగులకు జీతాలు పెరుగుతాయి, పదోన్నతులు వస్తాయి. తోటివారి సహకారంతో చేపట్టిన పనులు సజావుగా ముందుకు సాగుతాయి. ఆర్థిక పురోగతి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్పష్టమైన ఆలోచనలతో ముందుకు సాగి విజయాలు సొంతం చేసుకుంటారు. వ్యాపారులకు కలిసి వచ్చే సమయం. స్పెక్యూలేషన్లు, పెట్టుబడులకు, ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ కు సంబంధించి మంచి రోజు. ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న విభేదాలు సమయస్ఫూర్తితో పరిష్కరిస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.