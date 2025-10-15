ఆ రాశివారికి ప్రమోషన్ వచ్చే ఛాన్స్- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు!
2025 అక్టోబర్ 15వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు
October 15, 2025
Horoscope Today October 14th 2025 : 2025 అక్టోబర్ 15వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషం మేషరాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. శుభకార్యక్రమాల్లో బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిశ్చల బుద్ధితో, దీక్షతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. వృత్తి పరమైన ఆందోళన, ఒత్తిళ్లు చుట్టుముడతాయి. ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా మనోబలాన్ని కోల్పోవద్దు. కొత్త పరిచయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గతం తాలూకు నీలి నీడలు వర్తమానం, భవిష్యత్పై పడకుండా చూసుకోండి. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఆలస్యం కావచ్చు. ఓర్పు, సహనంతో మెలగాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ ధ్యానం శక్తినిస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సమాచార లోపం లేకుండా జాగ్రత్త వహించండి. పని ప్రదేశంలో వాద ప్రతివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ప్రయాణాలలో విఘ్నాలు ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. శివారాధనతో మనశ్శాంతి చేకూరుతుంది.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు, పెట్టుబడిదారులకు అనువైన రోజు. షేర్లు, స్టాకుల ద్వారా ఆర్థిక లబ్ది అందుకుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు వస్తాయి. రుణభారం తగ్గుతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం పెరుగుతుంది. వినోదం, విలాసాల కోసం అధికంగా ఖర్చు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. మీ ఖ్యాతి, ప్రజాదరణ అన్ని వైపులకు విస్తరిస్తుంది. ధనప్రవాహం కూడా పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు అన్ని విధాలా అదృష్టకరమైన రోజు. ఉత్సాహంతో చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృత్తిలో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్ధికాభివృద్ధికి నూతన మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. లక్ష్మి సహస్రనామాలు చదివితే ఐశ్వర్యం పెరుగుతుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పని ఒత్తిడి, శ్రమ పెరుగుతుంది. బంధువుల ప్రవర్తన అసౌకర్యం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. నూతన ఆలోచనలతో విజయానికి బాటలు వేసుకుంటారు. క్రమశిక్షణతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు దూరమవుతాయి. ఇష్ట దైవారాధన శక్తినిస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనసుకు ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. వృత్తి పనులతో తీరిక లేకుండా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. అధికశ్రమ, మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో గౌరవప్రదంగా వ్యవహరించండి. సానుకూల ఆలోచనలు విజయానికి చేరువ చేస్తాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. తారాబలం బ్రహ్మాండంగా ఉంది. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. వ్యాపార రంగంలో అంచనాలకు మించిన లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో విజయం సొంతమవుతుంది. మిత్రులతో సరదాగా కాలక్షేపం చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ కృషి ఫలిస్తుంది. అధికారులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పడుతాయి. మీ ప్రతిభకు, సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుబ సభ్యులతో గడిపే సమయం సంతృప్తి, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. తోటివారి సహకారంతో చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. స్థిరమైన నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆశించిన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం సూచన ఉంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కఠినమైన నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.