ఆ రాశివారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు- ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది!
2025 నవంబర్ 9వ తేదీ (ఆదివారం) రాశిఫలాలు
Published : November 9, 2025 at 12:01 AM IST
Horoscope Today November 9th 2025 : 2025 నవంబర్ 9వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అదనపు ఆదాయ మార్గాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో విరివిగా పాల్గొంటారు. మానసిక ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభవార్తలు వింటారు. పదోన్నతులు, ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి జీవితంలో ఒత్తిడి నెలకొంటుంది. బుద్ధిబలంతో సమస్యలు అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గటం ఊరట కలిగిస్తుంది. మిత్రుల సహకారంతో చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ సహనంతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో వాగ్వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో నష్టాలు విచారం కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. శుభ సమయం నడుస్తోంది. అన్నీ మీకు అనుకూలంగా జరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు తొలగిపోయి సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తీవ్రమైన పని ఒత్తిడి ఉంటుంది. సహనమే ఆయుధంగా ముందుకు సాగడం మంచిది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవద్దు. సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్హ అవసరం. గణపతి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలం అండగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. కళాకారులు సమాజంలో సన్మాన సత్కారాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజుమిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. తీవ్రమైన పనిఒత్తిడిని సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు మిమ్మల్ని విజయానికి చేరువ చేస్తాయి. ఆర్థికంగా మిశ్రమ సమయం. వ్యయాలు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అనేక ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కొంటారు. కష్టాలు ఎల్లకాలం ఉండవనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆత్మీయుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఏమరుపాటు తగదు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. శివాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణ పనులు వేగంగా సాగుతాయి. పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు అనుకున్న రీతిలో సాగుతాయి. ఆర్థికపరమైన లావాదేవీలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి తొలగిపోతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతారు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలలో పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పురోగతి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణించడంతో నిరుత్సాహంగా ఉంటారు. కొందరి ప్రవర్తన విచారం కలిగిస్తుంది. మనోధైర్యంతో కృషిని కొనసాగిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అభయ ఆంజనేయస్వామి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.