ఆ రాశి వ్యాపారులకు పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు- మాటను అదుపులో పెట్టుకుంటే మంచిది!

2025 నవంబర్ 6వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు
Published : November 6, 2025 at 12:02 AM IST
Horoscope Today November 6th 2025 : 2025 నవంబర్ 6వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని గెలిపిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందభరితంగా ఉంటుంది. స్నేహితులు, ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. గురు శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో అనిశ్చితి నెలకొంటుంది. చపల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై అధికంగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. మిత్రుల సహకారంతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. పట్టుదలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సమస్యలు అధిగమిస్తారు. స్నేహితుల నుంచి ఆర్థిక లబ్ది పొందుతారు. సమీప భవిష్యత్లో మీకు సాయపడగలిగే వ్యక్తులతో మీరు స్నేహం చేస్తారు. ఆర్థికంగా ఊహించిన దానికన్నా ఎక్కువ లబ్ధి పొందుతారు. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. సన్నిహితులతో వ్యక్తిగత, వృత్తిగత వ్యవహారాల గురించి ఈ రోజు చర్చిస్తారు. ముందుచూపుతో ఆర్థిక సమస్యలు అధిగమిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అభివృద్ధి గోచరిస్తోంది. శుభవార్తలు మనోబలాన్ని పెంచుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో సునాయాసంగా విజయాలు లభిస్తాయి. గౌరవ సన్మానాలు పొందుతారు. మీ నాయకత్వ లక్షణాలతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. కుటుంబంలో అనవసర గొడవలు, వివాదాలు ఏర్పడకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శక్తినిస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముందుచూపుతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. వ్యాపారులకు శుభయోగాలున్నాయి. పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం నూతనోత్తేజాన్నిస్తుంది. సన్నిహితులతో వివాదాలు ఏర్పడకుండా మీ మాటను అదుపులో పెట్టుకోండి. ఆరోగ్యం కూడా స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రతి పని ఒకటికి రెండు సార్లు అలోచించి చేయాలి. తొందరపడితే నష్టం వాటిల్లుతుంది. ముందుచూపుతో లేకపోతే మీ ప్రయత్నాలన్నీ నిష్ఫలమవుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా ఈ రోజు ఆశాజనకంగా లేదు. ప్రయాణాలలో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) :వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభవార్తలు వింటారు. మీ కృషికి గుర్తిపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. బంధుమిత్రుల ఆదరాభిమానాలు శక్తినిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కొన్ని శుభవార్తలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ ప్రయత్నాలు, ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. లక్ష్య సాధనకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. వృత్తి పరంగా కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం క్షీణించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి. శనిధ్యానంతో శుభ ఫలితాలుంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలున్నప్పటికీ అవి తాత్కాలికమే! ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భావోద్వేగానికి లోనవ్వకండి. ఆస్తులు, భూములకు సంబంధించిన వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండండి. కొన్ని సంఘటనలు మానసికంగా చికాకు కలిగిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో మొండి పట్టుదల విడిచి పట్టువిడుపుల ధోరణిని అవలంబించండి. శుభకార్యాల నిమిత్తం అధిక ధనవ్యయం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ధనలాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. వ్యాపారులు కొత్త అసైన్ మెంట్స్ మొదలు పెట్టడానికి అనుకూలమైన రోజు. ఆలోచనలలో స్థిరత్వం ఉండేలా చూసుకోండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకునే ధోరణి మానుకోండి. ఈ రోజు రచయితలకు చాలా మంచి రోజు. సన్మాన సత్కారాలు అందుకుంటారు. కొందరి మాటలూ, ప్రవర్తన బాధిస్తాయి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో గౌరవప్రదమైన స్థానం సంపాదిస్తారు. వ్యాపారులు కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. కీలక వ్యవహారాల్లో ఫలితాలు ఆలస్యం అయినా కృషిని కొనసాగించండి. పట్టుదలతోనే విజయం దక్కుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోండి. పొదుపు కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారించండి. ప్రయాణం వాయిదా వెయ్యండి. గణపతి దర్శనం శుభకరం.