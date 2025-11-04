ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఊహించని ధనలాభాలు- పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త!

2025 నవంబర్​​ 4వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 4, 2025 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today November 4th 2025 : 2025 నవంబర్​ 4వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. కుటుంబ వేడుకల్లో మునిగితేలుతారు. ఊహించని విజయం మీ తలుపు తడుతుంది. వృత్తి పరంగా సువర్ణావకాశం అందుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఊహించని ధనలాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అందిన శుభవార్త మీకు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త చూసుకోండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తి పరంగా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సంతోషం కోసం పనిచేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. మీ పరోపకార గుణంతో సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పురోగతి లోపిస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధించడం కష్టతరమవుతుంది. ఆశావాద దృక్పధంతో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. చేపట్టిన పనులు వేగంగా, సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఈ రోజు మీ జీవితంలో అనుకోని మలుపు చోటు చేసుకుంటుంది. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు తమ భాగస్వాములతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉంటే మంచిది. సన్నిహితులతో విలువైన సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం ఆకస్మికంగా క్షీణిస్తుంది. చికిత్స వ్యయాలు పెరుగుతాయి. శివారాధనతో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీడియా, పత్రికా రంగం వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ నైపుణ్యానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు పొందుతారు. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆర్థికంగా అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. రుణభారం పెరుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపార సంబంధిత పనులపై చేసే ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. సన్నిహితుల నుంచి విలువైన కానుకలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. మీరు సాధించిన విజయాలతో మీ ఖ్యాతి నలువైపులా విస్తరిస్తుంది. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. గోవింద నామాలు పఠిస్తే శుభం జరుగుతుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కృషి, పట్టుదలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా కొంత ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు చేస్తే మంచిది. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొల్పడం కష్టసాధ్యమవుతుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. దుర్గాదేవి ఆరాధన ప్రశాంతతనిస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో ఊహించని నష్టం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. మీ ప్రణాళికలన్నీ తలకిందులవుతాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోండి. ఊహించని ఖర్చులు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తాయి. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. సంకట మోచన హనుమాన్ దర్శనంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ నిర్ణయాలు అందరికీ మార్గదర్శకం అవుతాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొనడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో సర్వత్రా విజయాలు చేకూరుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం పఠించడం శుభప్రదం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబ పెద్దల ఆశీర్వాద బలంతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం ఉండవచ్చు. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.