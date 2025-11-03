ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో శుభ వార్తలు- ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం మేలు!

2025 నవంబర్​​ 3వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 3, 2025 at 12:01 AM IST

3 Min Read
Horoscope Today November 3rd 2025 : 2025 నవంబర్​ 3వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోవాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు ప్రణాళికలు చేస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆత్మీయుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఓటమిని అంగీకరించని మీ వైఖరితో అనేక విజయాలు సొంతమవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభ, సమర్ధతకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కీలక విషయాల్లో బుద్ధిబలంతో వ్యవహరించి సానుకూల ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అభివృద్ధి శ్రేయోదాయకంగా ఉంటుంది. కీలక చర్చలు ఫలిస్తాయి. ఒక శుభవార్త వింటారు. అవసరానికి డబ్బు చేతికి అందుతుంది. బంధుమిత్రుల వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. డబ్బు జాగ్రత్తగా ఖర్చు చేయండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అతి కష్టం మీద ప్రారంభించిన పనులు పూర్తవుతాయి. అవసరానికి సహాయం చేసిన వారిపట్ల కృతజ్ఞతతో ఉండండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ధన లాభాలున్నాయి. అనవసర వివాదాలకు, చర్చలకు దూరంగా ఉండండి. బంధువులతో మాట పట్టింపులకు పోవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ముందుచూపుతో చేసే భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు శుభప్రదంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో శుభ యోగాలున్నాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. రుణ సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఆశించిన ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కొన్ని పరిస్థితులు ఇబ్బంది పెడతాయి. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోబలం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థికంగా గడ్డు కాలం. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం, మనః సౌఖ్యం ఉంటాయి. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో నిర్లక్ష్యం తగదు. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలుగుతుంది. కొన్ని సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహనం కోల్పోరాదు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదం. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది, అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంతో ఆనందకరమైన సమయం గడుపుతారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు పొందుతారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శుభప్రదం.

