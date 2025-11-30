ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి వ్యాపారాల్లో ఫుల్ ప్రాఫిట్- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2025 నవంబర్​​ 30వ తేదీ (ఆదివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 12:02 AM IST

Horoscope Today November 30th 2025 : 2025 నవంబర్​ 30వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మానసికంగా, శారీరకంగా శక్తిమంతంగా ఉంటారు. బుద్ధి బలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. దృఢ సంకల్పంతో లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ వాతావరణం ఉత్సాహభరితంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం మేలు చేస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అవసరానికి సరిపడా ధనం సమకూరుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో బంధుమిత్రుల సహకారం ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్య ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. బంధు మిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. కీలక వ్యహారాల్లో వివేకంతో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు పెరగడం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆటంకాలను అవకాశాలుగా మలచుకుంటే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరమైన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. శత్రువులను ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండండి. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. సుబ్రహమణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ఉత్తమ ఫలితాలు ఉంటాయి. శ్రేయోదాయకమైన భవిష్యత్తు ఉంది. కొత్త వ్యాపారాలు, ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన రోజు. మానసిక ఆనందం కలిగించే కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ధనలాభాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ వహించాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అంచనాలకు మించిన లాభాలు అందుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఉత్సవాలు, వేడుకలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో చేసే పనులు కీర్తి గౌరవాన్ని అందిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా అదృష్ట యోగం ఉంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు చోటు చేసుకుంటాయి. మనోధైర్యంతో, దృఢ సంకల్పంతో పరిస్థితులు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో వివేకంతో ఆలోచించాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగించవచ్చు. ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా మేలైన, ప్రయోజనకరమైన సమయం. పలు మార్గాల నుంచి ధనదాయం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి మందగిస్తుంది. ఉత్సాహం తగ్గకుండా పనిచేస్తే పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. వైద్యపరమైన వ్యయాలకు చాలా అవకాశం ఉంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం, శ్రద్ధ లోపిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆదాయం తగ్గడమే కాకుండా, అభివృద్ధి కూడా ఉండదు. కుటుంబంలో కలహాలు మనశ్శాంతిని దూరం చేస్తాయి. కొన్ని సంఘటనలు మీ కీర్తిప్రతిష్ఠలకు భంగం కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆనందకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. విజయ పరంపర కొనసాగుతుంది. ఆర్థిక పరమైన ఆందోళనల నుంచి బయట పడతారు. సన్నిహితులతో మంచి సమయాన్నిగడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణుమూర్తి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. కీలక వ్యహారాల్లో సహనంతో నడుచుకోవాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి. కుటుంబ విషయాల్లో సహనంతో ఉండాలి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదం. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

