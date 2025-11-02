ETV Bharat / spiritual

నేడు ఆ రాశి వారి కీలక సమస్యలన్నీ క్లియర్- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం మేలు!

2025 నవంబర్​​ 2వ తేదీ (ఆదివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2025 at 12:00 AM IST

4 Min Read
Horoscope Today November 2nd 2025 : 2025 నవంబర్​ 2వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. అందరినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు అందుకోగలరు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. విష్ణువు ఆలయ సందర్శనంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన కాలం కొనసాగుతోంది. అన్ని రంగాల వారు తమ అంచనాలకు మించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ఊహించని ధనలాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. మీ కృషి పట్టుదలతో ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శుభ సమయం నడుస్తోంది. చేపట్టిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ లాభాలున్నాయి. ఉద్యోగంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ఆర్థికంగా విజయం సాధిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో బలమైన యోగాలున్నాయి. మీ మాటకు గౌరవం, విలువ పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పదవి యోగం ఉంది. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం పట్టనుంది. చేపట్టిన ప్రతిపనిలోను విజయం దక్కుతుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభవార్తలు వింటారు. ఆదాయం ఆశించిన మేరకు పెరుగుతుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. దానధర్మాలతో సమాజంలో ఖ్యాతి గడిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాలలో మేలైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణకు శుభ సమయం. లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. మహాలక్ష్మి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో సత్వర విజయం చేకూరుతుంది. ఎంత క్లిష్టమైన సమస్య అయినా చిటికెలో పరిష్కరిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఉన్నత యోగం, కీర్తి, విజయం లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో మనోబలంతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు అవలీలగా అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్త అవసరం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు చేటు చేస్తాయి. రుణసమస్యలు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో స్వీయ నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పురోగతి నిరాశ పరుస్తుంది. పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో నష్టభయం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థికంగా సరైన ప్రణాళిక అవసరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభప్రదమైన కాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో విజయం, గుర్తింపు ఉంటాయి. వ్యాపారులు ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా మంచి యోగం ఉంది. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ యోగాలున్నాయి. ఆర్థికంగా ఐశ్వర్యం చేకూరుతుంది. వ్యాపారులకు పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. నిరంతర శ్రమతో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. దైవబలం సంపూర్ణంగా ఉంది. ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

