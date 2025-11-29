ఆ రాశివారి జీవితంలో నేడు ఊహించని మలుపు- శ్రీలక్ష్మి గణపతి దర్శనం శుభప్రదం!
2025 నవంబర్ 29వ తేదీ (శనివారం) రాశిఫలాలు
Published : November 29, 2025 at 12:03 AM IST
Horoscope Today November 29th 2025 : 2025 నవంబర్ 29వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రియమైన వారి నుంచి బహుమతులు, కానుకలు అందుకుంటారు. బంధు మిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. కీలకమైన చర్చలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు ఈ రోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీ ప్రతిభకు ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. ఖర్చులు తగ్గి, ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం మంచిది. వ్యాపారాలు కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించండం మంచిది. రుణభారం పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. బంధువర్గంతో కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ, పనిఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఊహించని ఖర్చులకు సిద్ధంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు మీ జీవితం ఊహించని మలుపు తిరుగుతుంది. బంగారు భవిష్యత్తు ఎదురు చూస్తోంది. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయ పరంపర కొనసాగుతుంది. కుటుంబ సంబంధాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఆధ్యాత్మికత వైపుగా మీ ప్రయాణం సాగుతుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి దర్శనం శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలతో రోజంతా ఆనందంగా ఉంటారు. సహచరుల సహకారం మెండుగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా చాలా అనుకూలమైన రోజు. కుటుంబంలో శాంతి, సమన్వయ ధోరణి ఉంటాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. సూర్యభగవానుని ఆరాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. అధికారుల ఆగ్రహానికి గురి కాకుండా చూసుకోండి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగావకాశాలు ఆలస్యమవుతాయి. కుటుంబంలో ఉద్రిక్త పూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. శని శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో గొప్ప శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా శుభ భవిష్యత్తు గోచరిస్తోంది. ఒక శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. పూర్వ పుణ్యఫలంతో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో తగిన జాగ్రత్తలతో రాబడి పెరుగుతుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి, నూతన బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి అనువైన రోజు. తోటివారి సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. విలాస వస్తువుల కోసం అధికంగా ధనవ్యయం చేస్తారు. కుటుంబంలో పెద్దల మాటకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. వివాదాలకు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండండి. ప్రయాణాలలో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. వీరాంజనేయస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా భారీ నష్టాలు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో, షేర్ మార్కెట్లో నష్ట భయం ఎక్కువగా ఉంది. అప్రమత్తంగా ఉండండి. గృహ వాతావరణం అశాంతిగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. తారాబలం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక సంబంధంగా శుభఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ యోగాలున్నాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగానే గడుస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ప్రశాంతతనిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్యం, బద్దకంతో వృత్తి పట్ల అనాసక్తితో ఉంటారు. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారులు పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఆలోచించి పెట్టండి. కుటుంబ సభ్యులతో కొంత వివాదం వస్తుంది. కోర్టు వ్యవహారాలు జాగ్రత్త గా డీల్ చెయ్యండి. దైవారాధన మానవద్దు. గణపతి దర్శనంతో విఘ్నాలు తొలగుతాయి.