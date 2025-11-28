ఆ రాశివారికి చేపట్టిన పనుల్లో అవరోధాలు- ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు-నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు!
2025 నవంబర్ 28వ తేదీ (శుక్రవారం) రాశిఫలాలు
Published : November 28, 2025 at 6:42 AM IST
Horoscope Today November 28th 2025 : 2025 నవంబర్ 28వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లాభదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో సుఖసౌఖ్యాలుంటాయి. వ్యాపారులు ఆర్థికంగా లాభపడతారు. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి తొలగిపోతుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదకరంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో నడుచుకుంటే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో అశ్రద్ధ నష్టం కలిగిస్తుంది. బంధు మిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. అధికారులతో సౌమ్యంగా వ్యవహరించాలి. సర్దుబాటు ధోరణితో ఉంటే మంచిది. బద్ధకం, సోమరితనంకు దూరంగా ఉండాలి. చేపట్టిన పనుల్లో అవరోధాలు చికాకు పెడతాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. నిరాశ చెందవద్దు. సహనంతో ప్రయత్నిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. నిరుత్సాహాన్ని, నిరాశావాదాన్ని దూరంగా ఉంచితే మంచిది. ఊహించని ఖర్చులకు సిద్ధంగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యులతో ఘర్షణలు మానుకోండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ఉద్యోగంలో అధికారయోగం ఉంటుంది. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆత్మీయుల సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఆనందం, సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంటాయి. ఒక శుభవార్త మానసిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఇంటా బయట గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయ పరంపర కొనసాగుతుంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇంటా బయట కలహ పూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. బంధువులతో సంబంధాలు దెబ్బ తినకుండా చూసుకోండి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శుభసమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. పరోపకార, ధార్మిక కార్యక్రమాలు మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెంచుతాయి. ధనయోగం ఉంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. లక్ష్యంపై ఏకాగ్రత పెట్టాలి. మానసికంగా దృఢంగా ఉండండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ప్రయత్న లోపం లేకుండా చూసుకోండి. సొంత నిర్ణయాలు నష్టం కలిగించవచ్చు. సమయం వృథా చేయవద్దు. కుటుంబంలో అనుకూలత ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు చేయండి. శ్రీరామనామ జపం మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రత్యర్థులను తక్కువ అంచనా వేయద్దు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థిక సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృషదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రేష్టమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. మీ ప్రతిభతో గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. గతంలో ఆగిన పనులు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి. ఆర్థికంగా గొప్పగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆప్యాయత, సంతోషం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. సంతానం వలన శుభం జరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తోటివారి సహకారంతో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త సంతోషం కలిగిస్తుంది. భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ప్రయాణాలు ఆనందంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు అదుపు చేయండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.