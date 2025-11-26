ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారు నేడు ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చవద్దు- కీలక నిర్ణయాల్లో స్పష్టత అవసరం!

2025 నవంబర్​​ 26వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 26, 2025 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today November 26th 2025 : 2025 నవంబర్​ 26వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఉన్నతాధికారులతో కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారులు ప్రభుత్వం నుంచి నూతన ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. వృత్తి పరమైన ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొత్త అవకాశాలు, ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో నిధుల కొరత ఉండదు. కొత్త పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. భవిష్యత్తు కొరకు పొదుపు ప్రణాళిక వేస్తారు. ఉద్యోగులకు విదేశీ యాత్రకు అవకాశం ఉంది.కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోబలం కోల్పోవద్దు. ఉద్యోగులు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. వివాదాలు, వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విఘ్నాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగంలో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. కీలక విషయాల్లో శ్రద్ధ లోపించకుండా చూసుకోండి. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేసాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా బలపడుతుంది. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనవసర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభదాయక పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. బంధు మిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగులు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ యోగాలున్నాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు, వెంచర్స్ మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. నూతన గృహ వాహన యోగాలున్నాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. చిత్తశుద్ధి, ఏకాగ్రతతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో అధికారయోగం ఉంటుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి కలదు. స్థిరాస్తిలో పెట్టుబడులకు సరైన సమయం. ఆత్మీయుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు అనుకూలం. మీ ప్రయత్నాలు, బాధ్యతలు, కర్తవ్యాలూ అన్నీ ఫలిస్తాయి. సంఘంలో పరపతి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ లభించే సూచనలున్నాయి. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. గృహంలో శాంతి సౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన కార్యకలాపాలలో గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, వ్యాపారంలో లాభాలు వంటి శుభ ఫలితాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కీలక సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. అధికారులు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటాయి. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చవద్దు. కీలక నిర్ణయాల్లో స్పష్టత అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. బంధువులతో విభేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.