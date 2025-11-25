ఆ రాశివారికి ఈ రోజు అన్నింటా విజయమే- కానీ వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- శ్రీ దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం!
2025 నవంబర్ 25వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు
Published : November 25, 2025 at 12:02 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధు మిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కాలం ఆనందంగా గడిచిపోతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. వచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచిది. వ్యాపారులకు కొత్త పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంతో దూరప్రాంతాలకు తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. కాలం సంపూర్ణంగా సహకరిస్తోంది. శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ప్రయాణాలు లాభకరంగా ఉంటాయి. అర్థలాభం ఉంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ధనలాభాలు కూడా మెండుగా ఉంటాయి. ప్రయాణాల్లో సరదా, సంతోషం ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సూచనలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. పెద్దల ఆశీర్వాద బలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. కుటుంబ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ప్రయాణాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. సమయాన్ని సక్రమంగా నియోగించుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనుకూలమైన రోజు. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబంలో ప్రశాంతత కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. షేర్స్ లోనూ, స్టాక్స్ లోనూ పెట్టుబడులు పెట్టకండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కొన్ని ఊహించని సంఘటనలతో మానసికంగా విపరీతమైన ఒత్తిడికి గురవుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలతో మనశ్శాంతి లోపిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. తారాబలం బ్రహ్మాండంగా ఉన్నందున పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, వెంచర్లు మొదలు పెట్టడానికి మంగళకరమైన రోజు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం పూర్తి అనుకూలంగా ఉంది. ఉద్యోగంలో గౌరవ ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ధనలాభం సూచనలు ఉన్నాయి. బంధుమిత్రుల సహకారం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభయోగాలున్నాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సరైన ప్రణాళికతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. సంపదను వృద్ధి చేస్తారు. చేపట్టిన పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. సహచరుల సహకారం లభిస్తుంది. బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కుటుంబసభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా స్థిరమైన ప్రగతి సాధిస్తారు. కుటుంబ వాతావరణం ఉత్సాహభరితంగా ఉంటుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.