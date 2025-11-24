ఆ రాశి వారికి అనవసర ఖర్చులు- అనారోగ్య సమస్యలు- గణపతి దర్శనం శుభకరం!
2025 నవంబర్ 24వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు
Published : November 24, 2025 at 12:02 AM IST
Horoscope Today November 24th 2025 : 2025 నవంబర్ 24వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆటంకాలను సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో విజయం సిద్ధిస్తుంది. తప్పుదోవ పట్టించే వారితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు చేయండి. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఓ కీలక సమస్యను సమయస్ఫూర్తితో పరిష్కరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ద పెట్టండి. గణపతి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కాలం అనుకూలిస్తోంది. చేపట్టిన పనుల్లో అందరి సహకారం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పులు ఉండవచ్చు. వ్యాపారులకు పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలతో ఈ రోజంతా సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో, చాకచక్యంగా ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు దూసుకెళ్తారు. వ్యాపారులకు అదృష్టకరమైన రోజు. పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు స్నేహితులు, సహోద్యోగులు నుంచి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలం, వివేకంతో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రతిభను చాటుతారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో, బంధు మిత్రులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శుభసమయం ప్రారంభమైంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలిగితే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి, గృహ నిర్మాణాలకు అనువైన సమయం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అందరినీ కలుపుకొని ముందుకు పోవడం వల్ల విజయాలు సులువుగా లభిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి పరంగా నూతన ప్రణాళికలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆర్థికంగా కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలకు అనువైన సమయం. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేసే పనులు సత్వర విజయాలను అందిస్తాయి. సమాజంలో స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తుల ప్రభావం మీపై అధికంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. దృఢమైన వ్యక్తిత్వంతో అందరికీ ఆదర్శంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. లక్ష్య సాధనలో ఒత్తిడికి గురవుతారు. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. కీలక వ్యవహారాల్లో చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సఫలం అవుతాయి. ఉద్యోగులు ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాల్సి ఉంటుంది. వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న ఘర్షణలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, ముఖ్యమైన పనులు ప్రాంరంభించడానికి శుభప్రదమైన రోజు. వృత్తిపరంగా అద్భుతంగా రాణిస్తారు. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు అంత ఆశాజనకంగా లేవు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోండి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.