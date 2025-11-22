ఆ రాశి వారికి నేడు తీవ్రంగా కృషి చేయాల్సిన పరిస్థితి- అంజన్న దర్శనం శుభకరం!
2025 నవంబర్ 22వ తేదీ (శనివారం) రాశిఫలాలు
Published : November 22, 2025 at 12:01 AM IST
Horoscope Today November 22nd 2025 : 2025 నవంబర్ 22వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలంతో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో చిన్న చిన్న పొరపాట్లే నష్టం కలిగించవచ్చు. ఏకాగ్రత, పట్టుదల సడలకుండా చూసుకోండి. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు దక్కుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తే విజయాలు సొంతమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు నియంత్రించుకోవడం అవసరం. కుటుంబంలో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. గణపతి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నతి సాధిస్తారు. అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి యోగం ఉంది. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఇంటి వాతావరణం సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు వృత్తికి ఆటంకంగా మారుతాయి. కుటుంబంలో అపార్ధాలు, వివాదాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. ఖర్చులు, రుణాలు పెరుగుతాయి. నిగ్రహాన్ని కోల్పోకండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. సూర్య ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో మంచి ధనయోగం ఉంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. పొదుపుపై దృష్టి సారిస్తే మంచిది. సన్నిహితులతో వివాదాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రోత్సాహం లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. భూ, గృహ యోగాలున్నాయి. స్థిరాస్తుల్లో పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులకు శ్రేష్టమైన సమయం. పెట్టుబడులు, లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. మాట్లాడే మాటల్లో స్పష్టత అవసరం. కొన్ని విషయాలు ఈ రోజు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి. సమస్యల పరిష్కారానికి శాంతం, సహనం అవసరం. అనేక మార్గాల నుంచి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. లక్ష్యం వైపు సూటిగా పయనించ గలిగితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. సమయస్ఫూర్తితో తీసుకునే నిర్ణయాలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. పొదుపు పాటించండి. కీలక వ్యవహారాల్లో ధైర్యంగా ముందడుగు వేస్తే విజయం తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరిగే ప్రమాదముంది. వాహన ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివారాధన మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులన్నీ సజావుగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో లాభదాయక ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందం నింపుతుంది. నూతన వాహన యోగం ఉంది. శ్రీ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్, ఆర్థిక లాభాలు, అధికారుల ప్రశంసలు ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. న్యాయపరమైన వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా కృషి చేయాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. అనారోగ్యం పనులకు ఆటంకంగా మారుతుంది. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.