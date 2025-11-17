ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు- కుటుంబంలో శుభకార్యాలు!
2025 నవంబర్ 17వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు
November 17, 2025
Horoscope Today November 17th 2025 : 2025 నవంబర్ 17వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందమయంగా గడుస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభయోగాలున్నాయి. చేపట్టిన పనులన్నీ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతాయి. ఒక వ్యవహారంలో ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లి విరుస్తాయి. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో అనుకోని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కష్ట కాలం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆంజనేయ స్వామి దర్శనంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. లక్ష్య సాధన కోసం పట్టుదలతో కృషి చేస్తే విజయాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో సహచరుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం వహించండి. కలహాలు, ఘర్షణలు రాకుండా శాంతంగా ఉండడం అవసరం. అనుకోని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. వైద్య ఖర్చులు పెరుగుతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం మంచిది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు జరగవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పరవాలేదు. శివారాధన సత్ఫలితాన్నిస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన సమయం నడుస్తోంది. బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. వృత్తి పరమైన సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. మనోబలంతో చేసే పనులు విజయవంతమవుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. కోర్టు వ్యవహారాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటపుడు జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సూచనలు ఉన్నాయి. సూర్య ఆరాధన అనుకూల ఫలితాన్నిస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూల ఫలితాలు ఉన్నాయి. కాలం శుభప్రదంగా ఉంది. ఏ పని తలపెట్టినా సులభంగా పూర్తవుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకున్నది దక్కుతుంది. ఒక సంఘటన మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వ్యాపార లాభాలున్నాయి. సన్నిహితులతో కలిసి పర్యటనలు చేస్తారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం మంచిది. తలపెట్టిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమకు తగ్గ ఫలితం ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. సన్నిహితులతో ఆహ్లాదకర పర్యటనలు చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, అసైన్ మెంట్లు మొదలు పెట్టడానికి సరైన తరుణం. ఈ రోజు ప్రారంభించిన పనులు అదృష్టంగా పరిణమిస్తాయి. వ్యాపారులకు ఈ రోజు మంచి రోజు. శుభం జరుగుతుంది. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. బంధువుల నుంచి శుభ వర్తమానం వింటారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి చేపట్టిన పనుల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టుదల, నిబద్దత అవసరం. చేపట్టిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. బంధు మితుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. ఆర్థికంగా బలపడతారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం వల్ల లాభం పొందుతారు. సన్నిహితులతో విహార యాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.