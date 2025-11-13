ఆ రాశివారు కలహాలకు దూరంగా ఉండాలి- ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త- గణపతి దర్శనం శుభప్రదం!
2025 నవంబర్ 13వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు
Published : November 13, 2025 at 12:02 AM IST
Horoscope Today November 13th 2025 : 2025 నవంబర్ 13వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్నేహితుల ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. విందు వినోదాలతో సరదాగా గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరగడంతో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. తెలివితేలతో, బుద్ధి బలంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఆర్థికంగా అత్యంత ఫలదాయకమైన రోజు. విశేషమైన ధనయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. వృత్తి నిపుణులు కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన రోజు. వ్యాపారులు ప్రభుత్వ పనుల్లో లాభాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో విజయం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. ధననష్టం సూచన ఉంది కాబట్టి ఆర్థిక సంబంధమైన లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. మానసికంగా, శారీరకంగా బలహీనంగా ఉంటారు. చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా బాధ పడతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల మధ్య అపార్థాలు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. సూర్యనారాయణ మూర్తిని ప్రార్థిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున అన్ని పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయంగా ఉంటాయి. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. సమాజంలో పరపతి పెరుగుతుంది. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మ విశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్థిక పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు సహోద్యోగుల సహకారం మెండుగా ఉంటుంది. ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సమయానికి పనులు ప్రారంభిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, గుర్తింపు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శుభసమయం కొనసాగుతోంది. ఆర్థికస్థితి బాగుంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ యోగాలున్నాయి. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఫలితాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. మనోబలంతో కృషి చేస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. డబ్బు ఆచితూచి ఖర్చు చేయండి. వ్యాపారులు రుణభారం పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులు సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గొప్ప సంకల్పబలం, ఆత్మవిశ్వాసంతో అన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా శ్రేయోదాయకమైన సమయం. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతారు. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. నూతన వస్తు, వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. అనవసర కలహాలకు దూరంగా ఉండండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఉన్నత స్థానంలో నిలవాలనుకుంటే సృజనాత్మకంగా వ్యవహరించండి. మీలోని నైపుణ్యాలను వెలికి తీయండి. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా బలపడుతుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండండి. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. గణపతి దర్శనం శుభప్రదం.