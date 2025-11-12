ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఈ రోజు చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!

2025 నవంబర్​​ 12వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 12, 2025 at 12:00 AM IST

4 Min Read
Horoscope Today November 12th 2025 : 2025 నవంబర్​ 12వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముందుచూపుతో వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. వ్యాపారులకు అవసరానికి ధనసహాయం అందుతుంది. బంధు మిత్రులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముందుచూపుతో వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. వ్యాపారులకు అవసరానికి ధనసహాయం అందుతుంది. బంధు మిత్రులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. తోటి ఉద్యోగుల ప్రోత్సాహాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో పురోగతి లోపించడం, ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణించడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇంట్లో శాంతియుత వాతావరణం ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. బంధు మిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. సమయాన్ని ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఊహించని అనేక ఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. డబ్బు ఖర్చు పెట్టేముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచన చేయండి. ప్రియమైన వారితో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. నవగ్రహ ధ్యానం శాంతినిస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. వ్యాపారంలో ఆర్థిక నష్టాలు కలగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. దూరప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. అన్ని పనులు మీకు అనుకూలంగా జరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో విజయపరంపర కొనసాగుతుంది. ప్రమోషన్ ఉండవచ్చు. లక్ష్మీకటాక్షంతో ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. కుటుంబ వాతావరణం సమన్వయ ధోరణిలో ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టుదలతో చేసే పనులు సత్వర విజయాన్నిస్తాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో కొన్ని ఇబ్బందులు చికాకు పెడతాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శనిధ్యానంతో శుభ ఫలితాలుంటాయి.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ వాక్చాతుర్యంతో, సత్ప్రవర్తనతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా శుభయోగాలున్నాయి. ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంచుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. దైవానుగ్రహంతో అదృష్టవంతులవుతారు. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. ఏ పని తలపెట్టినా చక్కగా రాణిస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ ప్రతిభకు, సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం మీకు సంతృప్తి, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలతో ఈ రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. గతంలో ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు అనుకూలమైన సమయం. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. విద్యార్థులకు ఈ రోజు శుభసూచకంగా ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

