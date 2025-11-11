ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవ్​- శివారాధన శ్రేయస్కరం!

2025 నవంబర్​​ 11వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2025 at 12:01 AM IST

Horoscope Today November 11th 2025 : 2025 నవంబర్​ 11వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మానసిక ప్రశాంతత కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగ ఆవ్యాపారాలలో మీదే పై చేయి అవుతుంది. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన రోజు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సున్నితంగా ఉంటారు. చిన్న విషయానికి కూడా మనస్తాపానికి గురవుతారు. మీ తల్లిగారి ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఒక శుభవార్త మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అవరోధాలను అధిగమించి ముందుకెళ్తారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో నిదానంగా అయినా ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఒక పని సఫలం అవుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో ఉండండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాల్సి ఉంటుంది. క్రమశిక్షణ, సమయపాలనతో నడుచుకుంటే మంచిది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. వ్యాపారులు చక్కటి ప్రణాళికతో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా పట్టుదలతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న శుభవార్తలు అందుకుంటారు. కొత్త పరిచయాలు వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిగతంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శుభకాలం మొదలైంది. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో విజయ పరంపర కొనసాగుతుంది. వ్యాపారంలో స్థిరమైన లాభాలు సొంతమవుతాయి. ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. సకాలంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఊహించని ఘటనలతో ఈ రోజంతా నిండిపోయి ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో లౌక్యంగా వ్యవహరించండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో తీవ్రమైన జాప్యం చోటు చేసుకుంటుంది. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచిది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో విజయం, కీర్తి, గుర్తింపు లభిస్తాయి. తోటి ఉద్యోగుల సహకారం పొందుతారు. సామాజికంగా మీ పరపతి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. మానసికంగా, శారీరకంగా శక్తివంతంగా ఉంటారు. ధనయోగం బాగుంది. కొన్ని ముఖ్యమైన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఈ రోజు చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు విదేశీ పెట్టుబడుల ద్వారా ధనప్రవాహాన్ని అందుకుంటారు. నూతన ఒప్పందాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.

