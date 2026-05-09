ఆ రాశి వారికి నేడు ఇంటా బయటా పని ఒత్తిడి- ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయ్- జాగ్రత్త!

2026 మే 9వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 9, 2026 at 12:01 AM IST

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. తలపెట్టిన అన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. అవసరానికి సహాయం చేసే వారుంటారు. ఒక ముఖ్యమైన సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వయంకృషితో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. లక్ష్య సాధనాలు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి, సమాజంలో గౌరవం చేకూరుతాయి. వ్యాపారరీత్యా దూర ప్రదేశాలకు ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. నూతన ఒప్పందాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. లక్ష్యం నుంచి దృష్టి మరలకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఉద్యోగంలో తోటివారి సలహాలు మేలు చేస్తాయి. వ్యాపారంలో స్వీయ నిర్ణయాలు ఇబ్బందికరంగా మారుతాయి. సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. శత్రుభయం పొంచి ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఇబ్బందులు రాకుండా ముందుజాగ్రత్తతో నడుచుకోవాలి. ఉద్యోగంలో అధికారులకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటే ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపడకుండా నిదానంగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం అవసరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు వుంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆలస్యం జరగవచ్చు. ఓర్పు, సహనంతో ఉండడం అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన గుర్తింపు రావడానికి సమయం పట్టవచ్చు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవద్దు. వ్యాపారంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగితే లాభాలు పెరుగుతాయి. షేర్స్ లోనూ, స్టాక్స్ లోనూ పెట్టుబడులు పెట్టకండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సత్సకల్పంతో చేసే పనులు త్వరగా ఫలిస్తాయి. ఒక సంఘటన మీ మానసిక బలాన్ని పెంచుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులతో పాటు స్థానచలనం కూడా ఉండవచ్చు. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరమైన లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. వ్యాపారంలో స్ఫష్టమైన ఆలోచనలతో ముందుకు సాగితే విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. మీ సంతోషాన్ని అందరితో పంచుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో గందరగోళం నెలకొంటుంది. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం అస్థిరంగా ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ప్రమోషన్ లభించే సూచనలున్నాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. మీ ప్రయత్నాలు, బాధ్యతలు, కర్తవ్యాలూ అన్నీ ఫలిస్తాయి. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. స్నేహితులు, బంధువులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. గృహంలో శాంతి సౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయటా పనిఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. బంధువులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఒత్తిడి అధిగమిస్తారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
