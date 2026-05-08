ఆ రాశివారికి నేడు ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభఫలితాలు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!

2026 మే 8వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : May 8, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today May 8th 2026 : 2026 మే 8వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన రోజు. ఉద్యోగంలో మీ నిబద్ధతత, పట్టుదల మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్తుంది. ముఖ్యమైన చర్చలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. మాతృవర్గం నుంచి ఆర్థిక లబ్ది ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మంచి సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఉద్యోగంలో అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారులు నూతన ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి అనువైన సమయం. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ రోజు కొన్ని అశుభకరమైన సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమించడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కీలక వ్యవహారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ముందుచూపుతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధిగమిస్తారు. ఒక శుభవార్తతో మీ మనోధైర్యం పెరుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పెద్దల ఆశీర్వాద బలంతో ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్ధయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. పనిప్రదేశంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో మనోబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. కీలక విషయాల్లో శుభ పరిణామాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో, బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. కీలక విషయాల్లో ఒకటికి రెండుసార్లు అలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే మంచిది. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరగవచ్చు కాబట్టి నియంత్రణ అవసరం. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో మెలగాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆనందం కలిగించే శుభవార్తలు వింటారు. ప్రశాంతమైన మనసుతో ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి అధిగమిస్తారు. ముఖ్య వ్యవహారంలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి చేసే పనులు సత్ఫలితాలనిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మానసికంగా మిమ్మల్ని బలోపేతం చేసే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. బంధువులలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త వెంచర్లు మొదలుపెట్టడానికి ఈ రోజు మంగళకరమైన రోజు. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగానే ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దూరదృష్టితో వేసే ప్రణాళికలు ఆశించిన ఫలితాలనిస్తాయి. కీలక నిర్ణయాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. రుణసమస్యలు తగ్గుతాయి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, పురోగతి ఉంటుంది. ప్రమోషన్ లభించే సూచనలున్నాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన కార్యకలాపాలలో పాల్గొంటారు. సమాజంలో పరపతి పెరుగుతుంది. గృహంలో శాంతి సౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో లక్ష్యాలు సాధిస్తారు. మీ వాక్చాతుర్య నైపుణ్యం ఈ రోజు అద్బుతాలు చేస్తుంది. కీలక సమావేశాల్లో మీ వాక్పటిమకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ధన వస్త్ర లాభాలున్నాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఊహించని విధంగా ఈ రోజు ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. సంతానం నుంచి శుభవార్తను వింటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో లాభాలు పొందుతారు. వృత్తి పరంగా ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
