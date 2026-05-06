ఆ రాశివారికి ఊహించని ఖర్చులు- మానసిక అశాంతి- అంజనేయస్వామి దండకం పఠిస్తే మేలు!
Published : May 6, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today May 6th 2026 : 2026 మే 6వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా పెద్దగా పురోగతి ఉండదు. ఆర్థికపరమైన అంశాల్లో శుభవార్తలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. స్థిరమైన ఆలోచనలతో ముందుకెళ్తే ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. కుటుంబంలో సామరస్యపూర్వక వాతావరణం ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధతో పనిచేసి పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో సొంత నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ పనితీరును అధికారులు ప్రశంసిస్తారు. నూతన బాధ్యతలు చేపడతారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సామాజికంగా మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ శ్రమకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారులచే ప్రశంసలు అందుకుంటారు. పదోన్నతులకు అవకాశముంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ముందుచూపుతో ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందోత్సాహాలతో నిండి ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందప్రదమైన క్షణాలు గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా సాగిపోతుంది. గురుగ్రహ అనుకూలతతో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. మానసికంగా ఆనందంగా ఉంటారు. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. అధికారుల ప్రోత్సాహంతో క్లిష్టమైన పనులు కూడా సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా మీ అంచనాలకు మించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహించడం ద్వారా పదోన్నతులకు అర్హత పొందుతారు. వ్యాపారంలో స్వంత నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. డబ్బు విషయంలో అనుకూలం కాదు. ఊహించని ఖర్చులు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సమస్యలతో మానసికంగా అశాంతితో ఉంటారు. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. అంజనేయస్వామి దండకం పఠించడం ఉత్తమం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మంచి ఆలోచనలతో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. అధికారుల అనుగ్రహంతో అధికార యోగం పడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఒక తీర్థయాత్ర ఉండవచ్చు. విదేశాల నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సానుకూల ఆలోచనలతో ముందుకు సాగితే లక్ష్య సాధన సులభం అవుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గుర్తింపు, గౌరవం పెరుగుతాయి. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితి ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దైవానుగ్రహం మీపై ఉంది. మంచి సమయం నడుస్తోంది. అనవసర ఆందోళనలతో సమయం వృథా చేయకుండా సద్వినియోగం చేసుకుంటే శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు. మనోధైర్యంతో సవాళ్లనుఅధిగమించగలిగితే విజయం మీదే! కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పుతో నడుచుకోవాలి. మీ పేరు ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగే సంఘటనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో మనోబలం పెరుగుతుంది
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన శుభవార్తలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ సమర్ధత అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహకరంగా ఉంటుంది. సామాజిక, ధార్మిక కార్యకలాపాల పైన అధికంగా ఖర్చు చేస్తారు. మీ సంపదకు, సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠకు నష్టం కలిగే అవకాశాలున్నాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఈ రోజు అందుకునే ఆర్థిక లాభాలతో సంతోషంగా ఉంటారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన సమయం. ఆర్థికంగా ఫలవంతమైన రోజు. శుభకార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఆత్మీయులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ, ప్రజాదరణ పెరగవచ్చు. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ అధికారుల సహకారంతో అధిగమిస్తారు. ముఖ్యమైన విషయాల్లో శ్రద్ధాలోపం లేకుండా చూసుకోండి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో కలహాలకు తావు లేకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
