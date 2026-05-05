ఆ రాశివారికి నేడు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం- ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది!

2026 మే 5వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 5, 2026 at 12:02 AM IST

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, అసైన్ మెంట్స్ మొదలు పెట్టడానికి మంచి రోజు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. పనిప్రదేశంలో వాతారణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు తొలగుతాయి. ప్రారంభించిన పనులను ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆత్మీయులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. సంతానానికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ఆర్థికంగా ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఎవరితోనూ విభేదించకండి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటిస్తే అంతా మంచి జరుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారంలో పట్టుదలతో వ్యవహరించి అభివృద్ధి సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభకరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా సమయం గడుపుతారు. కళాకారులకు, రచయితలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన పురోగతి ఉంటుంది. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. సకాలంలో బాధ్యతలు నిర్వహించేలా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో బుద్ధిబలంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు అదృష్ట ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచిది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో ధైర్యంగా వ్యవహరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఒక సంఘటన ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. వాహన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున వీలైనంత వరకు ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోబలంతో ముందుకు సాగి అనుకున్నది సాధిస్తారు. అవసరానికి సరిపడా ఆర్థిక వనరులు అందుబాటులో ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తారు. ఖర్చులను అదుపు చేయండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శన శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభతో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ముందస్తు ప్రణాళికతో ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలుంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. ఇతరుల సహకారంతో ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. నూతన ఆదాయ వనరుల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించవు. బంధువులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

