ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి నేడు కల్యాణయోగం- సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభప్రదం!

2026 మే 4వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 4, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today May 4th 2026 : 2026 మే 4వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ నిరంతర శ్రమకు ప్రతిఫలాన్ని నేడు అందుకోబోతున్నారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీలకమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. మీ ప్రతిభకు తగిన గౌరవ మర్యాదలు లభిస్తాయి. నిర్ణయాల్లో స్పష్టత ఆలోచనలలో పరిణితితో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఆర్థికంగా శుభయోగాలున్నాయి. ప్రశాంతమైన మనసుతో చేసే పనులు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మీనారాయణుల దర్శనం శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అనుకూలమైన సమయం నడుస్తోంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. సృజనాత్మక వ్యూహాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి రావడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మానసికంగా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందుతారు. దూరదేశాల నుంచి శుభ వర్తమానం అందుకుంటారు. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సాధిస్తారు. కీలక సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అదనపు సొమ్ము కూడా లభిస్తుంది. భవిష్యత్తు కోసం వేసే ప్రణాళికలు ఆశించిన ఫలితాన్ని అందిస్తాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. మీ ఓర్పు, సహనం కుటుంబంలో ప్రశాంతత నింపుతుంది, వివాదాలకు, కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో అసాధ్యమైన కార్యాలు కూడా సుసాధ్యం చేస్తారు. ఆర్థికంగా ఒక సువర్ణావకాశం మీ ఇంటి తలుపు తడుతుంది. అవకాశాన్ని సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో విజయాలు సాధిస్తారు. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు వింటారు. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు భాగస్వామ్య ప్రాజెక్టులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో మంచి ప్రణాళిక అవసరం. తగిన విశ్రాంతితో అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారయోగం ఉంటుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి, వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆంజనేయస్వామి ఆరాధనతో శుభాలు చేకూరుతాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. పట్టినపట్టు వదలకుండా ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉన్నతాధికారుల, పెద్దల సూచనలతో ఆర్ధికంగా ఎదుగుతారు. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి తీసుకునే కీలక నిర్ణయాలు శుభాలు చేకూరుస్తాయి. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంది. మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉంటారు. సన్నిహతులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి ఆరాధనతో అపారమైన విజయాలు చేకూరుతాయి.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. గొప్ప శుభవార్తలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అద్భుతంగా రాణిస్తారు. పితృ వర్గం నుంచి ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత నెలకొంటుంది. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ముంచుపుతో వ్యవహరించిన మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. అవివాహితులకు కల్యాణయోగం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభసమయం నడుస్తోంది. సంపదలు, సౌభాగ్యాలు సిద్ధించే మంచి సమయం రానుంది. ముఖ్యమైన పనులు నిర్విఘ్నంగా పూర్తవుతాయి. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంలో శాంతి సౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మంగళకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరుగుతుంది. ఉన్నతాధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. పట్టుదల, ఓర్పు ఆయుధాలుగా ముందుకెళ్తే విజయం తప్పక సిద్ధిస్తుంది. ధనవ్యయం విషయంలో వివేకంతో నడుచుకోవాలి. ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవద్దు. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

పౌర్ణమి రోజున సత్యనారాయణ వ్రతం- ఈ నియమాలు పాటిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు ఖాయం!

విష్ణుమూర్తి కూర్మావతారం ఎందుకు స్వీకరించాల్సి వచ్చింది? క్షీరసాగర మథనం వెనక ఉన్న రహస్యం ఇదేనా?

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.