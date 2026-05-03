ఆ రాశివారు నేడు ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే బెటర్- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!

2026 మే 3వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 3, 2026 at 12:02 AM IST

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. పనులకు ఆటంకం కలగకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. శత్రువులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రయాణాలలో అనుకోని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇతరుల సహకారంతో ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఉద్యోగంలో శ్రమ, పని ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. మార్కెటింగ్ రంగాల్లో ఉండేవారికి ఈ రోజు బాగా లాభదాయకంగా ఉంది. ఆర్థికంగా భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆర్ధిక వ్యవహారాలు కలిసిరావు. నిపుణుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. చెడు తలపులు, ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. రుణభారం పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ దైవబలంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో సమయానికి పనులు పూర్తి చేయడం కష్టసాధ్యమవుతుంది. పెద్దల ఆశీర్వాద బలంతో ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. జలగండం సూచన ఉంది కాబట్టి జలాశయాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆస్తి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆరాధన శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లక్ష్యాలు చేరుకోవడం దాదాపు అసాధ్యమవుతుంది. ఎంత శ్రమ పడినా ఆశించిన ఫలితాలు లేక నిరాశ చెందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాల్లో రోజంతా గడుపుతారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోబలం కోల్పోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. దుర్గాదేవి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో పేరొందిన వ్యక్తుల ప్రభావంతో భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు చేపడతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ధన వస్త్ర లాభాలు కలవు. కుటుంబంలో పెద్దల మాటకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధతో చేసే పనులు కీర్తినిస్తాయి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోండి. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. సమయానికి నిద్రాహారాలు అవసరం. అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంది. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగి అనుకున్న లక్ష్యాలు చేరుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో మొహమాటంతో చిక్కుల్లో పడతారు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా గొప్ప శుభ సమయం నడుస్తోంది. నూతన కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. కుటుంబంతో సంతోషకరంగా కాలం గడుపుతారు. మానసికోల్లాసం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. జీవితభాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. స్వయంకృషితో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. కీలక వ్వవహారాల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి లోపిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో అనిశ్చితి నెలకొంటుంది. ఊహించని ఖర్చులతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

