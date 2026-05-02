ఆ రాశి వారికి నేడు లాభాలు- ఆదాయంలో పెరుగుదల- ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు!
2026 మే 2వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : May 2, 2026 at 6:34 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అధికారులకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం వలన మేలు జరుగుతుంది. కీలకమైన విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. మిత్రులతో కలిసి రోజంతా ఆనందంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. ఉద్యోగంలో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో పట్టుదలతో పనిచేసి ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. కుటుంబంలో మానసిక ఆనందం కలిగే సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక పరమైన లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఎప్పటినుంచో వాయిదా పడుతున్న పనులు ఈ రోజు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. సన్నిహితులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున ప్రారంభించిన పనుల్లో మనోబలంతో ముందుకు సాగడం అవసరం. ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేయడం మంచిది. వ్యాపారంలో ఒడుదొడుకులు మీకు మానసికంగా ఇబ్బంది కలగవచ్చు. డబ్బు తెలివిగా ఖర్చు చేయాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి. ఇష్ట దైవాన్ని ప్రార్థించడం మంచిది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. లక్ష్య సాధన నుంచి దృష్టి మరలకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో సొంత నిర్ణయాలు వికటిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలమైన యోగం ఉంది. కుటుంబంలో కొందరి ప్రవర్తన విచారం కలిగిస్తుంది. శత్రుభయం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహాల దర్శనం మనశ్శాంతినిస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలం రక్షిస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలున్నప్పటికీ మనోబలంతో అధిగమిస్తారు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. అనవసర భయాందోళనలు తగ్గించుకుని ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్రం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీలక సమావేశాల్లో మీ మాట తీరుతో అధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఎప్పటినుంచో వాయిదా పడిన పనులు ఈ రోజు పూర్తయ్యే అవకాశాలున్నాయి. అనుకోని అదృష్టం మీ ఆనందానికి కారణమవుతుంది. లక్ష్మీకటాక్షంతో ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందం నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కళ, సాహిత్య రంగాల్లోని వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంది. సమాజంలో మీ కీర్తిప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, ప్రసంశలు లభిస్తాయి. పనిలో మీరు చూపే నైపుణ్యం మంచి గుర్తింపునిస్తుంది. అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లి శుభ ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా బలపడతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధగా పనిచేయడం వలన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబంలో మానసికోల్లాసం కలిగే సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా ఈ రోజు మీకు లాభదాయకమైన రోజు. ఉద్యోగంలో అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం వలన సమస్యలు తగ్గుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆవేశాలకు లోనుకాకుండా సామరస్యంగా వ్యవహరించాలి. ప్రయాణాల్లో అశ్రద్ధ ప్రమాదకరం. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో బద్దకించకుండా ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తే విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆదాయమార్గాలు పెరుగుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. అదృష్టం వరించి ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో రాబడి పెరుగుతుంది. కుటుంబంతో విందువినోదాల్లో పాల్గొంటారు. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందకరమైన సమయం గడుపుతారు. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఇతరుల సహాయంతో అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. అవసరానికి ధనసహాయం అందుతుంది. వ్యాపారంలో గతంలోని సమస్యలు తొలగుతాయి. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్య సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
