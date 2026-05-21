ఆ రాశివారికి నేడు వ్యాపారంలో లాభాలు- అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది!

2026 మే 21వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : May 21, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిలో మీ ప్రతిభ, కార్యదక్షతకు పురస్కారాలు, పదోన్నతులు పొందుతారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే లాభాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సూచనలతో కీలక విషయాల్లో ముందంజ వేస్తారు. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థాయి లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు మంగళకరమైన రోజు. వ్యాపారంలో బుద్ధి చాతుర్యంతో వ్యవహరిస్తే ఆశించిన లాభాలు పొందవచ్చు. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి దర్శనంతో కార్యజయం కలుగుతుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే శుభవార్తలు వింటారు. కొన్ని సంఘటనలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లాభదాయకమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్యనారాయణస్వామి ఆరాధనతో ప్రశాంతత పొందుతారు.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో లక్ష్య సాధనలో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. సమయ పాలన, ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే శ్రమ, పనిఒత్తిడి తగ్గుతాయి. వ్యాపారంలో మీ శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. మీ మీ రంగాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి మీరు చేసే కృషి ఫలిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం ఆనందాన్నిస్తుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి స్పష్టంగా గోచరిస్తోంది. దృఢమైన మనసుతో తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయాన్ని అందిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్య సంబంధిత చర్చలు జరుగుతాయి. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు అనుకూల ఫలితాలనిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. శుభప్రదమైన కాలం నడుస్తోంది. మీ చుట్టూ అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం ఏదైనా విజయం మీదే! శుభవార్తలు విని ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక లాభాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఖర్చులు పెరిగి ఆదాయం తగ్గడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతనతో మనశ్శాంతి పొందుతారు. వివేకంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించి ప్రశంసలు పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో క్లిష్టమైన పనులు సులువుగా పూర్తి చేస్తారు. మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే ఘటనలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉంటుంది. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. గణపతి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శారీరక శ్రమ పెరిగినప్పటికీ పట్టుదలతో ముందుకెళ్లి విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. కీలక విషయాల్లో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. శనిదేవుని ధ్యానం ప్రతికూలతలు తొలగిస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు అందించిన ఉత్సాహంతో అన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ మొదలవుతాయి. బంధుమిత్రులతో విందువినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పఠనం ఐశ్వర్యాన్నిస్తుంది.
