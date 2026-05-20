ఆ రాశి వారికి నేడు అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయ్- సూర్యనారాయణ స్వామిని స్మరిస్తే మంచిది!

2026 మే 20వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : May 20, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహస్థితి అంత అనుకూలంగా లేనందున అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది. త్వరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. నూతన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. రుణభారం పెరగకుండా చూసుకోండి. ఊహించని ప్రయాణాలు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అందివచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవచ్చు. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి సర్వత్రా అనుకూలత ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతికి సంబంధించి శుభసూచనలు కనిపిస్తాయి. అధికారుల ప్రోత్సాహంతో అన్ని పనులు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పూర్తి చేస్తారు. కాలం అన్నివిధాలా సహకరిస్తోంది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి ఉంటుంది. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మచింతనతో చేసే పనులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే శ్రమ తగ్గి మంచి ఫలితం లభిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో నష్టాలు రాకుండా ప్రణాళికతో నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఊహించని విధంగా లాభాలు పెరగడం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు కెరీర్ పురోగతికి దోహదపడతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. డబ్బుకు లోటుండదు. ఆప్తులతో ఆనందకరమైన సమయం గడుపుతారు. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వ్యాపారం, ఉద్యోగం ఏదైనా, అంతటా విజయమే! ప్రారంభించిన పనుల్లో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి ద్వారా ఆదాయంలో వృద్ది ఉంటుంది. కొత్త పెట్టుబడులతో వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా సాగుతాయి. పితృ సంబంధంగా ఆర్థిక లబ్ధి పొందవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయ ధోరణి ఇంటి వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కనకధారా స్త్రోత్ర పారాయణం ఐశ్వర్యసిద్ధి కలిగిస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రణాళిక లోపంతో శ్రమ పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా ధైర్యంగా ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగులు అధికారులతో సౌమ్యంగా నడుచుకోవాలి. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు కూడా పెరగడం అశాంతి కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కల్గిస్తుంది. ఎవరితోనూ అనవసర వాదనలకు దిగవద్దు. శివారాధనతో అనుకూల ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూరి కావడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కీర్తి, ఆదాయం పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో మీలో ధైర్యాన్ని నింపుతుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఒక శుభ సంఘటన మానసిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా గడుస్తుంది. ధర్మనిష్ఠతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. మంచి ప్రణాళికతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. పలు మార్గాల నుంచి ఆర్థిక లాభాలు సంతోషం కలిగిస్తాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ఆటంకాలు లేని మంచి రోజు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. వ్యాపారంలో భాగస్వాములతో సమాలోచనలు చేసి తీసుకున్న నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఈ రోజు ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ వ్యవహారాలు, వృత్తిపరమైన జీవితంలో అంతటా ఆనందమే ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందంజ వేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు వృత్తి పరంగా అద్భుతమైన పురోగతి ఉంటుంది. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం పెరిగినా ధైర్యసాహసాలతో ముందుకెళ్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఒత్తిడిని నియంత్రణలో ఉంచుకోండి. కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఆరంభించండి. చిన్న చిన్న ఆటంకాలు పట్టించుకోకుండా స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి స్మరణ శ్రేయోదాయకం.
