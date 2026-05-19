ఆ రాశుల వారికి నేడు వ్యాపారంలో ఫుల్ ప్రాఫిట్- శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం!
2026 మే 19వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : May 19, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today May 19th 2026 : 2026 మే 19వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా, ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. స్వయంకృషితో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ సమస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. వ్యక్తిగతంగా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. వృత్తిరీత్యా చేపట్టే ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. చక్కని ప్రణాళికతో ఆర్థిక విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దైవాన్ని ఆరాధించడం శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభించక నిరాశ చెందుతారు. గతంలో నిర్లక్ష్యం చేసిన కొన్ని సమస్యలు ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆర్థిక పురోగతి లేకపోవడంతో నిరుత్సాహం చెందుతారు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయ సూచనలున్నాయి. అధికారుల సహకారం ఉంటుంది. సన్నిహితుల ద్వారా ఆర్థిక లబ్ది పొందుతారు. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త వింటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు చోటు చేసుకోవడంతో గందరగోళానికి గురవుతారు. ఓర్పు, సహనంతో ప్రయత్నించడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్ధలు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అధికమయ్యే సూచన ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపు చేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మనఃసౌఖ్యం ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో సందర్భోచిత నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. శుభకార్యాల్లో బంధువులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకూలమైన సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప లాభాలు పొందుతారు. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి కోరుకునే వారికి కలిసివచ్చే సమయం. పదోన్నతులు, అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలోకి పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. వృత్తి నిపుణులు, ఉద్యోగులు మెరుగైన ప్రతిభతో అధికారులు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కలిసి వచ్చే కాలం కాదు. అన్ని పనులు మీరు అనుకున్నట్టుగా సాగవు కాబట్టి కొత్త ప్రాజెక్టులు, ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కోపాన్ని నియంత్రించుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు మెరుగవుతాయి. ముందస్తు ప్రణాళికతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. మీ అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. వృతి పరంగా చేసే కొన్ని ప్రయాణాలు ఆర్థిక లాభాలు అందిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో వ్యవహరించడం మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం ఐశ్వర్యకారకం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషి, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందవచ్చు. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారానికి నిధులు, పెట్టుబడులు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ముందుచూపుతో ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంబించకూడదు, ప్రయాణాలు చేయకూడదు. కుటుంబ కలహాలతో రోజు మొత్తం అశాంతితో, ఆందోళనతో ఉంటారు. మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టే వ్యక్తులను పట్టించుకోకుండా ఉంటే మంచిది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిఒత్తిడి, శ్రమ పెరుగుతాయి. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ వ్యవహారాలు నిర్లక్ష్యం చేయడం మంచిది కాదు. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆరాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
చెట్టు వేరులో స్వయంభువుగా వెలసిన శ్వేతార్క గణపతి- దర్శిస్తే కార్యసిద్ధి, తొలగే విఘ్నాలు!
ఏలినాటి శని ప్రభావాన్ని తగ్గించే తిరువారూర్ ఆలయం- దర్శిస్తే దోషాలు తొలగి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయట!