ఆ రాశివారు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి- కుటుంబ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త!

2026 మే 18వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 12:02 AM IST

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలకు తగిన ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఇబ్బందులు ఎదురుకాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. విలాస వస్తువుల కోసం అధికంగా ధనవ్యయం చేస్తారు. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన ప్రణాళికలు ఆచరించి విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. భూ గృహ వాహన యోగాలున్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. శుభకార్యాల నిమిత్తం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వివాదాలు, అపార్థాలు రాకుండా కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో గౌరవం, గుర్తింపు పెరుగుతాయి. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. ఆదాయ వనరులు విస్తరిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ లలితాసహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన మీ నైపుణ్యాలతో ఉద్యోగంలో చక్కగా రాణిస్తారు. అధికారయోగంతో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఒక వ్యవహారంలో పెద్దమొత్తంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శారీరక శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోవాలి. ఉద్యోగంలో సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. బంధువులతో మొహమాటం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొల్పడానికి మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అద్భుతంగా ఉంది. కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి, కీలక పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లాభాదాయకమైన ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లి విరుస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ కర్తవ్య నిర్వహణలో లోపాలు తలెత్తకుండా చూసుకోండి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థిక లావాదేవీలు తెలివిగా నిర్వహించాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఒక వార్త విచారం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులు పూర్తి కావాలంటే దృఢ సంకల్పం అవసరం. సమాజంలో మీ పరపతి భంగం కలిగించే పనులకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన బుద్ధితో ముందుకు సాగితే మేలు జరుగుతుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబంలో సమస్యలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. అనవసర వివాదాల్లో తలదూర్చవద్దు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మంచిబుద్ధితో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉండక నిరాశ చెందుతారు. అనవసర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఖర్చులు అదుపు చేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ప్రారంభించిన పనులు పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో నిర్దిష్ట ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లడం వల్ల సులువుగా విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో మొహమాటాలకు పోకుండా ముక్కుసూటిగా ఉండడం మేలు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. ఈ మంచి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. వృత్తి పరంగా ముఖ్యమైననిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, శుభకార్యాల గురించి చర్చించడానికి అనువైన రోజు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం

