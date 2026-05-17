ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఉద్యోగ, వివాహ యోగాలు- కనకధారా స్తోత్రం పరాయణతో ఐశ్వర్యసిద్ధి!

2026 మే 17వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 17, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today May 17th 2026 : 2026 మే 17వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అకుంఠిత దీక్షతో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. పట్టుదలతో వ్యాపారాన్ని విజయపథంలో నడిపిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రముఖులతో ఏర్పడే పరిచయాలు మున్ముందు ఉపయోగపడతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. దృఢ సంకల్పంతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వీయ నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి, ఆకస్మిక ధనలాభం చేకూరే అవకాశాలున్నాయి. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. వినోద కార్యకలాపాలకి ఎక్కువగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. విఘ్న వినాయకుని దర్శనం శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో వేగం పెంచాలి. బద్దకాన్ని వదిలి చురుగ్గా ప్రయత్నిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి సామాన్యంగా ఉంటుంది. సమయానుకూలంగా నడుచుకోవడం మంచిది. పెరిగిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ కలహాలతో ఒత్తిడికి గురవుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీరు సాధించే విజయాలు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. ఆర్థికంగా ఈ రోజు గొప్ప అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. అదనపు ఆదాయ వనరులు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి, పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఈ రోజు మంచిరోజు. వ్యాపారంలో కూడా లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. అవివాహితులకు వివాహప్రయత్నాలు చేయడానికి మంగళకరమైన రోజు. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. పదోన్నతులతో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. దైవబలంతో ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఒక సంఘటనతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపవుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో దృఢ నిశ్చయంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాలనిస్తాయి. ఆస్థి విషయాల్లో అనుకూలత ఉంది. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలున్నప్పటికీ అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా మిశ్రమ కాలం. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. దైవచింతనతో కాలక్షేపం చేస్తారు. తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. బంధుమిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. పనిప్రదేశంలో ఎవరితోనూ వాదనల్లోకి దిగవద్దు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. మీ కోపంతో అనర్ధాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబ వివాదాలు, అనారోగ్యం అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శివారాధనతో ప్రశాంతత కలుగుతుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం, అదృష్టం అన్నీ కలిసి వస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సంపూర్ణ అనుకూలత ఉంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేసే పనులు మంచి పేరు తెచ్చి పెడతాయి. మీ సమర్థతకు, ప్రతిభకు ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతాయి. ఆత్మీయుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందంజ వేస్తారు. స్నేహితులతో వెళ్లే విహారయాత్రలు సరదాగా, సంతోషంగా సాగుతాయి. చక్కని ప్రణాళికతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. సంఘంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పరాయణతో ఐశ్వర్యసిద్ధి కలుగుతుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ప్రయత్న కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. కొన్ని విషయాల్లో సహనం, శాంతం అవసరం. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించడం మంచిది. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నిర్లక్ష్యం వహించవద్దు. చిన్న పొరపాటుకు కూడా భారీ మూల్య చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. కీలక వ్యవహారాల్లో బంధుమిత్రుల సహకారం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆహ్లాదకరమైన ప్రయాణాలు చేస్తారు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం ఉత్తమం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అద్భుతంగా ఉన్నందున ఏ పని తలపెట్టినా విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఆనందం కలిగిస్తుంది. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటాయి. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితితో మీ పలుకుబడి పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో సత్సంగాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనంతో మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఉండక పోవడంతో నిరాశ చెందుతారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఓర్పు, సహనం ముఖ్యం. ప్రారంభించిన పనుల్లో విఘ్నాలు ఎదురవుతాయి. స్థిరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో విఫలమవుతారు. బంధువులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.

ఆలయాల్లో "భూతబలి" గురించి మీకు తెలుసా?

ఏలినాటి శని అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు- ఇలా పరిహారాలు చేస్తే దోషాల నుంచి రిలీఫ్!

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.