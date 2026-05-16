ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి విశేషమైన ధనలాభాలు- ఒక శుభవార్తతో సంతోషం రెట్టింపు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 మే 16వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 16, 2026 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today May 16th 2026 : 2026 మే 16వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి అనుకూల ఫలితాలు సాధిస్తారు. చాకచక్యంతో, సమయస్ఫూర్తితో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు వాయిదా వేయండి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో అనుకున్న ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్త వింటారు. మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవం, పరపతి పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు వృత్తిపరంగా గొప్ప ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారంలో ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలనిస్తాయి. స్నేహితుల నుంచి కూడా ఆర్థిక లబ్ది ఉండవచ్చు. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో ఇతరుల సహకారంతో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఖర్చులు తగ్గించి పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. ఒక శుభవార్త ఆనందాన్నిస్తుంది. మీ కోపావేశాలతో దగ్గరి వారిని దూరం చేసుకోవద్దు. ఒక వార్త విచారం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉన్నతమైన ఆలోచన విధానంతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో ముందుకెళ్తే మంచిది. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఉన్నతంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠించడం శ్రేయస్సునిస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా దైవానుగ్రహంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్రమంగా అభివృద్ధి సాధిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సౌమ్య సంభాషణతో వివాదాలు తొలగుతాయి. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా, సంతోషంగా గడిచిపోతుంది. కాలం అనుకూలంగా ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు రంగాల్లో మీ ప్రతిభతో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉంటుంది. రావలసిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. పరోపకార కార్యక్రమాలతో సమాజంలో పేరుప్రఖ్యాతలు పెరుగుతాయి. సన్నిహితులతో చేసే విహారయాత్రలు ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఏ పని ప్రారంభించినా విజయం సిద్ధిస్తుంది. గొప్ప సంకల్ప బలంతో ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. మీ వాక్చాతుర్యంతో శత్రువులు కూడా మిత్రులవుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. స్పష్టమైన వైఖరితో ముందుకెళ్లడం వల్ల లక్ష్య సాధన సులభం అవుతుంది. వ్యాపారంలో తరచూ అపజయాలు నిరుత్సాహం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో సహచరులతో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ప్రయణాలు వాయిదా వేసుకోండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. స్థిరమైన బుద్ధితో వ్యవహరిస్తే ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం కలహపూరితంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో వృత్తి పరమైన ఆటంకాలు అధిగమించి ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నతస్థితి గోచరిస్తోంది. దైవానుగ్రహంతో విశేషమైన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ధార్మిక కార్యక్రమాలతో మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరగకుండా ముందుజాగ్రత్తతో నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు అదుపు చేయండి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

ఇంట్లో ఎటువంటి శివలింగం ఉంచాలి? - శాస్త్రాలు ఏం చెబుతున్నాయి!

వృషభ రాశిలోకి సూర్యుడు- ఈ విధంగా పూజిస్తే కీర్తి, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం ప్రాప్తి!

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.