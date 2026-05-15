ఆ రాశివారికి ప్రారంభించిన పనుల్లో వరుస అపజయాలు- ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు!

Published : May 15, 2026 at 12:02 AM IST

Horoscope Today May 15th 2026 : 2026 మే 15వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజంతా సుఖ శాంతిమయంగా గడుస్తుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టుదలతో విజయాలు సాధిస్తారు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. మాతృవర్గం నుంచి ఆర్థిక లబ్ధి ఉండవచ్చు. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందమయంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున అన్ని పనుల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. నూతన ప్రయత్నాలతో వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. బంధువులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహబలం అంత అనుకూలంగా లేనందున ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. వ్యాపారంలో పురోగతి నిరుత్సాహం కలిగించినప్పటికీ ధైర్యంతో ముందడుగు వేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అనవసర ఖర్చులు అదుపు చేయాలి. అవసరానికి సరిపడా డబ్బు అందుబాటులో ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభకాలం నడుస్తోంది. మీ ఆశయాలు, లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. ముందుచూపుతో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. తోటివారి సహకారంతో ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబంతో ఒక తీర్థయాత్రకి ప్రణాళిక వేస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విఘ్న వినాయకుని దర్శనం శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే పట్టుదల అవసరం. ఉద్యోగంలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. వ్యాపారులు భాగస్వాముల అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. శుభకార్యాల్లో బంధుమిత్రులతో కలిసి ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉత్సాహంగా పనిచేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. ఇంటా బయట శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో వరుస అపజయాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు కోసం చేసే ప్రయత్నాలకు ఆటంకం కలుగుతుంది. ఇంటా బయటా పనిఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకుంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగే సందర్భాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. విలాసాల కోసం అధిక ధనవ్యయం చేస్తారు. ప్రియమైన వారితో కలహాలకు ఆస్కారం ఉన్నందున కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఏకాగ్రత, శ్రద్ధతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీర్తి సంపాదిస్తారు. మీ సమర్ధతను అధికారులు గుర్తిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. మీ చుట్టు పక్కల కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. శత్రువులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధగా పనిచేయడం వల్ల స్థిరత్వం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నష్టభయం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆర్థిక సంబంధమైన విషయాలలో తగు జాగ్రత్త వహించండి. జీవిత భాగస్వామితో అభిప్రాయ భేదాలు నెలకొనే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

