ఆ రాశివారు ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే బెటర్- సూర్యాష్టకం పఠించడం మేలు!
2026 మే 13వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : May 13, 2026 at 12:02 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో స్థిరమైన అభిప్రాయంతో ముందుకెళ్లడం వల్ల శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మనోబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. సమష్టి కృషితో విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. సమాజంలో పరపతి, ప్రజాదరణ పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు రావడానికి ఆలస్యం కావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ వృథా ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. కుటుంబంలో శాంతియుత వాతావరణం కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేసే పనులు విజయవంతం అవుతాయి. ముఖ్యమైన సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరుతో సంతోషంగా ఉంటారు. పదోన్నతులకు ఆస్కారం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగాలంటే గట్టి ప్రయత్నాలు చేయాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. వైద్యపరమైన వ్యయాలకు చాలా అవకాశం ఉంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెడితే మంచిది. ధ్యానం, ఆధ్యాత్మికతతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతంగా నడుచుకోవాలి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అత్యంత అనుకూల ఫలితాలు ఉన్నాయి. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. అధికారయోగం సూచితం. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి సాధిస్తారు. మీరు చేపట్టే పరోపకార, సామాజిక కార్యక్రమాలతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తే విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. వ్యాపారులకు శుభకాలం. అనేక మార్గాల నుంచి ధనలాభాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. స్థిరాస్తి, గృహనిర్మాణ కార్యక్రమాలలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా అన్ని విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో కీలక విషయాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. బంధువులతో సంబంధాలు మెరుగు పడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వివాదాలు, కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మర్యాద, గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో భాగస్వాముల నిర్ణయాలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. కుటుంబంలో కలహాలకు అవకాశం ఉన్నందున మిత భాషణం మంచిది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో క్రమంగా పురోగతి సాధిస్తారు. ఒక ముఖ్య వ్యవహారంలో ధనలాభాలు అందుకుంటారు. భూ, గృహ, వాహన సంబంధిత విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక ఆహ్లాదకరమైన పర్యటనకు అవకాశం ఉంది. ఆస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శుభ సమయం నడుస్తోంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవ, సన్మానాలు అందుకుంటారు. కీలక విషయాల్లో పెద్దల సహకారం, దైవబలంతో పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు చేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేస్తే మంచిది. మానసికంగా ప్రశాంతతకు భంగం కలిగే సంఘటనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఇబ్బంది పెడతాయి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యాష్టకం పఠించడం ఉత్తమం.
